Başkanlardan Mevlid Kandili mesajı

Malatya’da iki belediye başkanı Mevlid Kandili mesajı yayımlayarak, kandil gününün korona virüs gibi yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını temenni ettiler.

Güder’den Mevlid kandili mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mevlid Kandili vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Güder, “Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa sevgi ve rahmet getirmesini temenni ediyorum” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mevlid Kandili vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa sevgi ve rahmet getirmesini temennisinde bulunan Başkan Güder, mesajında, Hz. Muhammed (sav)'in adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak insanlığa kazandırdığı, hak ve adalet gibi değerlere, günümüz insanının daha fazla ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Başkan Güder mesajında, “Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuz ve her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun ancak Hazreti Muhammed’in 15 asır önce ortaya koyduğu değerleri doğru anlamakla mümkün olacaktır. Bu nedenle Mevlid Kandili O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. İnşallah bu mübarek gece, İslâm dünyası olarak yaşadığımız sıkıntılı, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesine sebep olur. Dünyayı saran korona virüs ve her türlü hastalıklardan kurutuluşumuza vesile olur. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, sevgi, rahmet, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin ve aziz milletimizin Mevlid Kandil’ini en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.



Başkan Cengiz’in Mevlid Kandili mesajı

Bu arada, Malatya’nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz de Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Cengiz mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. Sevginin ve sevgililerin en şereflisinin Peygamber Efendimizin doğumunun, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayı olduğuna dikkat çeken Cengiz, “Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir. Bu nedenle Mevlid Kandili O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak Mevlidi Nebi haftasında sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle, tüm İslam aleminin ve Kuluncaklı hemşerilerimin Mevlit Kandilini kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

