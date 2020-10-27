Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da bir mahallede, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ekim 2020 tarihi saat 21.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.