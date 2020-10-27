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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması

İHA

Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması

Malatya'da bir mahallede, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ekim 2020 tarihi saat 21.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi

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