Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Uzun Hasan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Uzunhasan Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Darende İlçesi Uzunhasan Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ekim 2020 tarihi saat 21.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-27 22:21:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.