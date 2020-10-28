O depremzede kadın: Cumhurbaşkanımı dört gözle bekliyorum



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki toplu açılış töreninde, Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarının tesliminde, evini ziyaret edeceğini söylediği depremzede Beyaz Akgül, "Cumhurbaşkanımı dört gözle bekliyorum. Kendisini yeni evimde ağırlamak istiyorum" dedi.

Elazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak´ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya´nın Pütürge ilçesinde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan 208 konutunun anahtar teslimi yapıldı. 25 Ekim´de Malatya´ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferansla katıldığı törende depremzedelerden Beyaz Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, "Seni burada görmek isterim. Yine gel başkanım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yağmurda, çamurda bırakmadın, bize sahip çıktın. Kaymakam, belediye başkanına da bize sahip çıktığı için teşekkür ederim. Ama ben seni burada görmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akgül'e, "Sen şimdi kahveyi mi iyi yapıyorsun, çayı mı iyi yapıyorsun, yemeği mi iyi yapıyorsun?" diye sordu. Beyaz Akgül, Erdoğan'ın bu sorusuna, 'Başkanım sen gel, ne istersen onu yaparım. Kurban olurum sana. Yemeğimiz çok, sen gel" dedi. Beyaz Akgül'ün cevabı ile gülümseyen Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş'a dönerek, "İnşallah bir başka Malatya'ya gelişimizde Pütürge'yi plana alalım" karşılığını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Beyaz Akgül´ü evinde ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.

BEYAZ AKGÜL'DEN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Beyaz Akgül, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayım. O darbe zamanı hemen Kur-an'ı Kerim'e sarıldım. Cumhurbaşkanımız ile güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Yanımda görmek istiyorum Cumhurbaşkanımızı, seve seve istiyorum. Onu çok seviyorum. Rahmetlik Turgut Özal öldüğü zaman onun sevgisi içimizde kaldı, sonrasında Erdoğan başa geldi ve onun yerine koyduk. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Biz onu çok seviyoruz. Bize sahip çıktığı için kendisine teşekkür ederiz. Bize böyle ev verdiği için, bizi aç bırakmadığı, susuz bırakmadığı için teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanıma yemek yapıp, vereceğim. Onun gelmesiyle de 2 tane kurban keseceğim. Cumhurbaşkanımızın 4 gözle evime gelmesini bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-28 10:12:52



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