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Milletvekili Kahtalı’dan Peygamber Efendimize hakarete sert tepki

İHA

Milletvekili Kahtalı’dan Peygamber Efendimize hakarete sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Charlie Hebdo'nun Peygamberimize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça hazırlanan sözde karikatür serisini en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Milletvekili Kahtalı, Charlie Hebdo dergisinin, Peygamberimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hazırladığı karikatür serisine sert tepki gösterdi. Fransa'da bazı siyasetçilerin, grupların ve özellikle Charlie Hebdo dergisinin İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını kademe atlayarak şerefsizlik seviyesine ulaştırdığını ifade eden Kahtalı, “Peygamberimize hakaret ediyorlar. Cumhurbaşkanımızı müstehcen olarak resmediyorlar. Charlie Hebdo’nun yaptığı ne mizahtır ne de ifade özgürlüğüdür, düpedüz alçaklıktır. Bu alçaklık hakkında bu ülkenin vatandaşı olup, sevinç tweetleri atanlar da en az onlar kadar aşağılıktır, rezildir. Ülkesine ve milletine sevdalı, Türkiye’mizin istikrar ve huzuru için gece gündüz çalışan, tüm mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız” dedi.
Kahtalı, “Aklı başında tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum; bu tür ilkel kültürel ırkçılığa ve medeniyetsiz söylemlere karşı sizleri mücadeleye çağırıyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize hakaret etme cüretini gösteren alçakları, şerefsizleri, haysiyetsizleri kınıyorum. Allah’ın laneti üzerlerine olsun. “ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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