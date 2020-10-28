Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-28 11:38:17
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