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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’nın ilk ‘hanımeli pazarı’ açıldı

İHA

Malatya’nın ilk ‘hanımeli pazarı’ açıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimi güçlendirmek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Hanımeli Pazarı’nı Gazi Parkı'nda hizmete açtı.
300 gönüllü üyesiyle kooperatif girişimciliğinde Malatya’da ilklere imza atan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, KafeMarket, Uygulamalı Eğitim ve Üretim merkezinin ardından bu kez de Hanımeli Pazarı'nı hizmete açtı. Üretimi güçlendirmek, kadınların iş hayatında yer alması ve Malatya’da ki vatandaşların doğal ve yöresel ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla açılan Pazar’da, vergi mükellefiyeti bulunmayan her bayanın tezgah açabilecek. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek açılışı gerçekleştirilen ve kadınların el emeği göz nuru ürünleri ürünlerin sergileneceği Hanımeli Pazarı, her hafta Çarşamba günü vatandaşlara kapılarını açık tutacak. Evde karantinada bulunan Fahri Başkan Yıldız Güder’in katılamadığı Hanımeli Pazar’ının açılışına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve çok sayıda kadın katıldı.

Hanımeli pazarına ilgi büyük oldu
Çini ve seramik ürünleri üreterek Hanımeli Pazar’ında satışa sunan Ece Eryüzlü isimli üretici, şunları söyledi:
“Çini ve seramik işi ile ilgileniyorum. 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçmişi çok eskiye dayanan bir sanat. Hem geleneksel anlamda hem de modern anlamda çalışıyoruz. Çok emek isteyen ve güzel bir sanat. Severek yaptığımız bir işi bu pazarda satışa sunuyoruz. İlk kez açılan pazarda bende tezgah açmaktan dolayı çok mutluyum. Hanımeli Pazarına ilgi büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Hanımeli Pazar’ında kendi el emeklerini sunduklarını dile getiren Naime Çiçek isimli üretici, “Bizlere bu tür imkanlar veren herkese teşekkür ediyoruz. İnsanlara doğan ürünler hazırladık. İnsanlarımızın teveccühü de çok güzel” ifadelerini kullandı.
Malatya’nın yöresel ürünlerini vatandaşa sunan Arzu Taştan isimli üretici, “Böyle bir Pazar açılışını duyunca Battalgazi hanımlar olarak çalışıp, kazanıp ve ürettiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Çok mutluyuz. Aynı zamanda yazarım. Gıdalarla ilgili yemek kitabı yazıyorum. Teşekkür ediyoruz” derken, Nilgün Yüzel isimli üretici ise “El emeği göz nuru ürünler burada. Kadınlarımızın yüreğinden dökülen incilerin halkla buluştuğu yerdeyiz. Pazarımız çok güzel. Türkiye’de sayıları artması gereken bir Pazar. Malatya için uzun zamandan beri beklenen Pazar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kurulan Pazar ile ev ekonomisine katkı sunduğunu belirten Nevin Güleski isimli üretici, “Evde kendi yaptığımız ürünleri bu güzel pazarda satışa sunuyoruz. Belediyemizden bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Evimize ve çocuklarımıza katkı sunuyoruz” derken, Gözlemeci Neriman Vural ise “Çok güzel bir Pazar olmuş. Gözleme yapıyorum. Pazarımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

“Pazarımızda üreticiden direk tüketiciye ulaştırıyoruz”
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı da, “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Battalgazi Belediyemize bağlı olarak hizmetine aralıksız devam ediyor. Bu kooperatifi kurarken üretken kadınlarımızın ürettiği ürünlere Pazar alanı oluşturmak bizim genel amacımızdı. Şu anda ilkini gerçekleştiriyoruz ve amacımıza ulaştık. Bu pazarda ürünler üreticiden direk tüketiciye ulaşıyor. Bu pazarda olan her şey çok doğal ve organik. Kadınlarımız bu ürünleri kendi elleriyle hazırlıyor. Bize bu imkanları sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyoruz. Bu pazarın kurulmasında Fahri Başkanımız Yıldız Güder’in büyük emekleri var. Bu emeklerinden dolayı kadınlarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz. Pazarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm Malatyalıları buraya davet ediyoruz. Gelip görsünler, kadınlarımıza destek olsunlar. Kadınlarımız haftanın bir günü yani Çarşamba günü bu pazarlarda tezgah açabiliyorlar. Şu anda Gazi Parkı'nda hizmet veriyoruz. Kış şartlarından dolayı kadınlarımız rahat olamayabilirler. Başkanımızın bize ön gördüğü bir mekanda hanımlarımızı buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Pazarımız hayırlı ve uğurlu olsun”
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin açtığı Hanımeli Pazar’ının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Öncelikle Covid19 testinin pozitif olması sebebiyle evde karantinada olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in kadınlarımıza selamlarını iletiyorum. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimize bağlı üretken kadınlarımızın evde doğal ortamlarda hazırlamış oldukları ürünleri Gazi Parkı'nda ilkini hayata geçirdiğimiz Hanımeli Pazarı'nda vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Belirli periyotlarla devamını getireceğiz. Açılan pazarla hem üretime hem de kadınlarımızın ekonomisine destek oluyoruz. Projede emeği geçen başta Fahri Başkan Yıldız Güder olmak üzere tüm kadınlarımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Bizde girişimci kadınlarımıza destek vermek amacıyla başkanımızın adına vereceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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