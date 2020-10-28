Gürkan’dan Mevlid Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Mevlid Kandilimizin, Malatya’mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm İslam Alemi’ nin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin, yıl dönümünde bir Mevlid Kandilini daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi" ifadelerini kullanan Başkan Gürkan, "Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerdendir" ifadelerine yer verdi. Mevlid Kandilini idrak ediyor olmak kadar, Kutlu Nebi’nin iman, ihlas ve ahlakını örnek alabilmenin de büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Gürkan'ın mesajında, "Sevgili Peygamberimiz bize yaradılış gayemizin Allah’a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu ve dosdoğru istikameti öğretti. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba, sevgi ve muhabbet dolu bir eş, ümmetine adalet ve hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu, iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi" denildi.

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, “Mevlid Kandilinin, Malatya’mıza, ülkemize gönül coğrafyamıza ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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