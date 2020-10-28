Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya Arguvan ilçesi karayolu 22. kilometrede meydana geldi. M.U isimli şahsın kullandığı 33 DBJ 34 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, iddiaya göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Yenisu Mahallesi istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında yaralanan M.U isimli sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün durumun ağır olduğu belirtilirken, Arguvan jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.