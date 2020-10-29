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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları

İHA

Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97'inci yıl dönümü, Malatya ‘da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yapılan konuşmalarda 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye üzerine oynanan oyunlar dile getirildi. Pandemi nedeniyle tebrik kabulleri açık havada yapıldı. Malatya Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş tarafından tebriklerin kabulü yapıldı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Baruş,15 Temmuz darbe girişimine de vurgu yaptı. Vali Baruş,”Bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde onurlu ve özgürce yaşama şansına sahip fertler olarak, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize, gelecekte bu ülkede yaşayacak olan nesillere karşı çok önemli sorumluluklarımız var. İstiklal Savaşı yıllarında atalarımız, sadece ülkemizi bölmek ve milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere karşı mücadele etmediler. Onlar aynı zamanda, egemen güçlere boyun eğerek varlığını devam ettirebileceğini düşünen işbirlikçilere karşı da mücadele ettiler. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de, Türk Milletinin bu topraklar üzerindeki hâkimiyetini ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını hazmedemeyenler var. Türkiye’nin her geçen gün güçlü bir ülke olmasını ve dünyanın mazlum milletleri için umut kaynağı haline gelmesini istemeyen dış güçler, bu vatan toprakları üzerinde onurlu bir şekilde yaşamanın değerini bilmeyen, özgürlük ve bağımsız bir ülkede hayat sürmenin bedelini ödemek istemediği için egemen güçlerin vesayeti altında yaşamaya razı olan köle ruhlu işbirlikçileri varlıklarını devam ettiriyorlar. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz 2016’da yaşadık. Milletimizi ve iradesini esaret altına almak için, milletimizin silahlarıyla yine milletimize hayasızca saldıran hainlerin düzenlediği darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. Bu millet ne kadar asil bir millet olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Atalarının manevi mirasının kalplerine nakşettiği bağımsızlık ruhuyla ayağa kalktı ve istiklal mücadelesinde olduğu gibi bugün de, bu milleti esir almak cüretine kalkışanlara bedelini ödetti. Ne mutlu bizlere ki, İstiklal Savaşımızı zafere ulaştıran milli mücadele ruhu bugün de dimdik ayaktadır” diye konuştu
30 yıla aşkıdır Türkiye’yi terör oluşturarak bölmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan Baruş, “30 yıla aşkıdır ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyen PKK/KCK/PYD adı altındaki bölücü terör örgütlerine karşı askerimizin, polisimizin, jandarmamızın yurdumuzun dört bir köşesinde, Irak’ta, Suriye’de verdiği cansiperane mücadeledeki kararlılık ve fedakarlık anlayışı hep bu ruhun yansımalarıdır. Temel hasletimiz olan bu ruhla; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak ve yüceltmek şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en medeni ve müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışmak hem atalarımıza hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardında tören, bando ve mehteran konseri ile sona erdi.

Hekimhan’daki tören
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Hekimhan’da de törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramıtöreni, Sakarya Ortaöğretim Okulu bahçesinde yapıldı. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte mülki erkân ve vatandaşlarda katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe Kaymakamı Muhammet Öztaş yaptı, Öztaş yaptığı konuşmada; “Bugün, ebediyete kadar yaşayacak olan devletimizin, yönetim sisteminin adının konduğu gün olan, 29 Ekim 1923 tarihinin 97. Yılını kutluyoruz. Bu gün, Yüce Türk Milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, tüm Dünya ya ilan ettiği günün yıldönümünü, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun” dedi.
Program Okulların hazırladıkları şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Darende’deki tören
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları Malatya’nın Darende ilçesinde de yapıldı.
Hükümet konağı önündeki törene, Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Cuma Bayram, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Darende Kaymakamı Malik Çalışır yaptı.
Çalışır, 15 Temmuz darbe girişimine de temas etti. Çalışır, “Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmenin başarıldığı sürece Türk milletinin ulaşamayacağı hiçbir hedefin bulunmadığının en somut örneğidir. Cumhuriyetimiz yükselişini sürdürürken yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, son günlerde güneyimizde oynanan senaryolar, doğu Akdeniz de milletimize dayatılmaya çalışılan zorbalık gibi sorunların üstesinden gelindi. Bu süreçte her zamankinden daha çok milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerin içerisinde olduğumuzu unutmadan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak fedakarlıkta bulunmak gerektiğinde mücadele etmek hepimizin müşterek vazifesidir” dedi.

Arguvan’daki tören
Arguvan ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları pandemi nedeniyle Kaymakamlık önünde tebrikler kabul edildi. Nazım Hikmet meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi.
Burada konuşan ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, “Gönül isterdi ki çocuklarımızın gösterileri ile yürüyüşlerle türlü etkinliklerle bayramımızı daha coşkulu bir şekilde kutlayalım. Ancak malumlarınız olduğu üzere pandemi sebebiyle kısıtlı etkinliklerle bu güzel günleri kutlamak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dolaş, “İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın da dirayeti ve bizlere olan sağlıkçılarımıza olan katkılarıyla bu günleri de geride bırakacağımıza inanıyorum. Bugün küllerinden doğan ve ilelebet payidar olacak olan devletimizin Cumhuriyet ile taçlandığı gündür. Bugün gidilip dönülmeyen Yemen'den, Balkanlar'dan, Kafkaslardan, nice güneşlerin battığı Çanakkale'den, Dumlupınar'dan, Kahraman Maraş'tan, Şanlıurfa' dan, Sarıkamış'tan ve dahi bütün yurtta yükselen vatan sağ olsun nidalarının karşılık bulduğu gündür”dedi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe emniyet ve ilçe jandarma yetkilileri, parti başkanları, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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