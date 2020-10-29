Malatya'da 29 Ekim coşkusu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Millet Meydanı'nda valilik önünde yapılan törene Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Aydın Baruş, cumhuriyetin 97'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmanın ardından 2'nci Ordu Garnizon Komutanlığı Bando Takımı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı konser verdi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-29 13:30:14



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