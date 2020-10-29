Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: “Güçlü yatırımlarla ulaşım ağımızı daha konforlu hale getiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: “Güçlü yatırımlarla ulaşım ağımızı daha konforlu hale getiriyoruz”

İHA

Mollakasım ve Gedik Mahallelerindeki ulaşım ağını genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'ta ki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı akılcı yaklaşımlar, doğru adımlar ve kararlı bir duruşla modernize etmek adına 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: “Güçlü yatırımlarla ulaşım ağımızı daha konforlu hale getiriyoruz”

Mollakasım ve Gedik Mahallelerindeki ulaşım ağını genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’ta ki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı akılcı yaklaşımlar, doğru adımlar ve kararlı bir duruşla modernize etmek adına 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sathi kaplamada rekor seviyesinde yatırımlarda bulunduk”
Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek anlamında kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü alt ve üst yapı yatırımlara devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına büyük mesafeler aldık. İlçemizin doğru kentleşme modeline uygun hizmetlerle geliştirmek ve kalkındırmak adına ulaşım ağının daha nitelikli ve konforlu olabilmesi adına dağ tepe demeden tüm yollarımızın kalite standartını yükseltmekteyiz. İmar yollarını açma, tam kaplamalı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızla hemşerilerimizin daha güzel yollarda yolculuk yapmasını sağlıyoruz. Hava sıcaklığının iyi gitmesini de fırsat bilerek tüm yaşam noktalarında ki planlanan yatırımlarımızı hizmete sunmak için canla başla çalışıyoruz. Malatya ve bölgemizde yaşanan depremden dolayı hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği müstakil evlerin olduğu kırsal bölgelerimizdeki ulaşım ağını daha akıcı hale getiriyoruz. Mollakasım mahallemizin farklı yaşam alanlarında bu anlamda yoğunluk olunca alt yapı çalışmaları, serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlanan bu bölgemizde ki yolları sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bu yıl itibariyle hedefimizin üzerine çıktık ve şu anda yaklaşık 140 km’yi geçtik, inşallah belirlemiş olduğumuz, temeli hazır olan, serme ve sıkıştırma çalışmaları biten yaklaşık 30 km’lik bir yolumuz daha var, bu yatırımları da tamamlayarak bu yılı 170 km’lik sathi kaplamayla sonuçlandırmış olacağız. Amacımız; Yeşilyurt’umuzun her bir noktasına ulaşılabilir ve nitelikli yol ağına kavuşturmaktır. Bunu da başaracak güce ve kapasiteye sahibiz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesindeki incelemelerinden sonra Gedik Mahallesi ile Banazı arasındaki bağlantı yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

“Çok güzel bir yola kavuştuk, elinize sağlık”
Yeşilyurt Belediyesine yol hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Gedik Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş, “ Bu yolun açılması adına Yeşilyurt Belediyemize talebimiz vardı, burası atıl bir vaziyetteydi, tozdan çamurdan geçilmiyordu, vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu. Belediye Başkanımız buraya el attı, elinden geleni yapıyor, yapmıyor desek nankörlük olur. Allah hepsinden razı olsun, çok güzel bir yola kavuştuk, ben bu kadar beklemiyordum, ellerine ve yüreklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

“Gedik mahallemiz akıcılık seviyesi artan, modern bir bağlantı yoluna kavuştu”
Gedik mahallesinin yeni yatırımlarla hızla geliştiğini ifade eden Çınar, “ Şehir merkezine yakınlığı ve müstakil evlerin arttığı Gedik mahallemizin her yönden gelişimi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bölgemiz çok fazla tercih edildiği için bizlerde burada belirlenen eksiklikleri teker teker gideriyoruz. Mahalle Muhtarımızda desteklerini esirgemedi, kendisine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Gedik ile Banazı ve Konak arasındaki bağlantıyı sağlayan 2 km’lik yolumuzu sathi kaplamayla güzel bir görüntüye kavuşturduk. Akıcılık seviyesi artan, modern bir hale kavuşan yolumuzun açılması bölgemizin daha fazla tercih edilmesine ve gelişmesine etken olacaktır. Yeşilyurt’umuza ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkusu
Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları
Başkan Kazgan'dan esnafa maske ve Türk bayrağı
YEREL HABERLER Başkan Kazgan'dan esnafa maske ve Türk bayrağı
Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama
YEREL HABERLER Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama
Battalgazi'de Covid-19 ile mücadelede taviz yok
YEREL HABERLER Battalgazi'de Covid-19 ile mücadelede taviz yok
Alacağını istedi, darp edildi cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Alacağını istedi, darp edildi cep telefonu çalındı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya´da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya´da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
YEREL HABERLER Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: “Vatandaşlarımız evini, iş yerini bayraklarla donatmalı”
YEREL HABERLER Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: ...
Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı
Malatya'da silahla vurulan iş adamı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da silahla vurulan iş adamı hayatını kaybetti
Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza ...
Malatya'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Malatya'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ...
Gürkan’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan Mevlid Kandili mesajı
Beyaz Teyze’ye ilk ziyaret Malatya Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Beyaz Teyze’ye ilk ziyaret Malatya Büyükşehir’den
Taraftarlardan kurum ziyaretleri
YEREL HABERLER Taraftarlardan kurum ziyaretleri
Malatya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Malatya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajları
Başkan Han’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Han’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Malatya'daki bazı marketlerde Fransız ürünleri satılmayacak Başkan Gürkan Fransa ürünlerine boykot çağırısına destek verdi Gürkan: “Esenlik marketlerde Fransa ürünleri satılmayacak”
YEREL HABERLER Malatya'daki bazı marketlerde Fransız ürünleri ...
Malatya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Malatya’nın ilk ‘hanımeli pazarı’ açıldı
YEREL HABERLER Malatya’nın ilk ‘hanımeli pazarı’ açıldı
Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X