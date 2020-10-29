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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK temsilcileriyle bir araya gelerek, bu yıl 10’ncusu düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Gürkan, sinemanın aslında toplumu eğitme işlevi gördüğünü söyledi.
Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Gürkan, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin, sinema dünyasına, Malatya’ya, Türkiye ve gelecek nesillere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Film Festivalleri noktasında vatandaşımızın zihninde oluşan olguları berrak bir şekilde belirtmemiz lazım. Malatya Uluslararası Film Festivalimizi 10. kez düzenliyoruz. Geçtiğimiz film festivallerinde neler yaptık, yaptığımızda eleştiri konusu olanlar neler oldu, yapılan eleştirilerde aldığımız dersler var mı? Esasında yazılı metin olarak bunları belirtmemiz lazım. Uluslararası yaptığımız festivalimizi ulusal anlamda ülkemiz çapında onun lafzına uygun onun içeriğine uygun bir şekilde icra etmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl bizzat bizde işin içerisinde bulunduk. Geçtiğimiz yılda çok kısa bir zamanda film festivalimizin yapılması kararlaştırıldı ama neticeye ulaşması anlamında da epey bir mesafe kat edildiği kanaatindeyim. Özellikle film festivalinin sadece bir elit grup tarafından kapalı salonlarda sadece kırmızı halı yürüyüşüyle örtülüp bir canlı yayın programıyla kapatılması doğru bir hadise değildir. Yaptığımız bu toplantıda sivil toplu kurulularının temsilcileri de var. Sinema toplumun geleceğinin oluşturulmasında toplumdaki kişilerin benlik ve kişiliklerinin oluşturulmasında önemli bir argümandır. Eğer biz gerçek anlamda bunu gerçekleştirirsek gelecekteki nesillerimiz açısından hem de bizim gözümüz arkada kalmadan çocuklarımıza geleceğimizi emanet etme anlamında önemli bir hadisedir. İnsanların duygularına doğru bir şekilde bir senaryo ile etki ettiğimiz zaman insanları geleceğe güzel hazırlama, birbirlerini sevme, güzelliği tercih etme kötülükten nefret etme uzaklaşma olgusunu zihinlere, ahlak olarak da davranışa yerleştirebiliriz” dedi.
Gürkan konuşmasının devamında, “Bizim sinema ve diğer sosyal etkinliklerde amacımız, toplumda huzuru, ahengi, birliği beraberliği, dirliği, düzeni, aile ahlakını, devlet ahlakını, devletin malının çarçur edilmemesi, haramdan uzaklaşılması amacına matuftur. Sinema bir eğitim aracıdır. Toplumsal yapının eğitimin aracıdır. Bizim sinema festivalindeki amacımızda 3 veya 5 sinema sanatçısının veya popüler olan kişilerin gelip kırmızı halı üstünden geçmesi olgusu içerisinde değerlendirmemiz doğru değildir. Bu sadece reklamsal bir boyuttur. Sinemayı da reklamdan çok iş ve icraata dönüştürmemiz lazım. Sinema sevgisi nasıl olacak, bir kere gençlerimizi güzel filmlerle motive etmemiz lazım. Özelliklede kısa filmlerle. Bizler sinemada özellikle kısa filmlere ağırlık verelim. Tema noktasında da uluslararası veya diğer ülkelerde yapılan filmlerin burada seçmeleri yerine yerel anlamda yapılan senaryoların ve kısa film yapılarının seçimini yapalım. Seçimini yapalım ki hem sinemaya özensin, hem buranın tarihine özensin, hem buranın geçmişine özensin, buranın kültürel değerleri nedir bunlara özensin ki bir şeyler çıkarsın. Filim festivallerinde Adana, Antalya, İstanbul olabilir bizim bir farkındalık yaratmamız lazım. Benim sizlerden ricam ve istirhamım odur ki Malatya’nın tarihi ile ilgili, Malatya’nın yaşantısı ile ilgili, Malatya’nın önemli şahsiyetleri ile ilgili, Malatya’nın tabiat güzellikleriyle ilgili, Malatya’nın görselleriyle ilgili veya insan davranışlarıyla ilgili kısa filmler yapıp bunları yarıştırırsak Türkiye’de bir ilki yaparsınız. Burada da bir farkındalık oluşur. Filmlerde de öğrencilere hitap edebilecek, onlara güzel örnekler olabilecek filmleri tercih etmemiz lazım. Malatya Uluslararası Film Festivalimizin Malatya’mıza ve Sinema dünyamıza tekrardan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her zaman şunu ifade ediyorum. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filmimizdeki rollerimizin güzel olmasıdır” şeklinde konuştu.
Gürkan’ın konuşmasının ardından Türkiye Sinema ve Audiovizüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren de bir konuşma gerçekleştirdi. Dağdeviren, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir fırsatı bize verdiği için ve böyle bir ekiple bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bir film festivalinin en önemli etkenlerinden biri normalde belli bir şehre gitmeyecek olan kişileri o şehre gitmeye zorlar ve o eğer Malatya gibi bir şehirse benim gibileri de kendine âşık edip gönderir. Yani Malatya bizim sektör için çok enteresan âşık olunan marka bir şehir haline geldi. Bizim sektör için Malatya çok önemli. Festivallerde eğer bir şehir festivaline sahip çıkmazsa o festivale kimse sahip çıkmaz. Festivalde Malatya’nın içinden gelen filmlere ihtiyacımız var. Afişlerle ilgili ilk söylediğim eğer Malatya Film Festivali ise yapacağımız organizasyon Malatya’yı anlatan bir afiş olmak durumunda. Çok şık ve muhteşem bir afiş olabilir ama Malatya’yı anlatmıyorsa bence Malatya’ya hizmet etmiyor demektir” diye konuştu.

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