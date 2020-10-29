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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi

İHA

Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi

Malatya’da Sümer Park içerisinde Kadın Kooperatiflerine ait Yöresel Ürünler Pazarı büyük ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş’un da ziyaret ettiği Yöresel Ürünler Pazarı’nda 13 ilçenin standı bulunuyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sümer Park’ta kadın üreticilere yer tahsis etmesiyle hem parkın bu alanı aktif hale getirildi, hem de ilçelerindeki kültürel ve geleneksel öğelere göre üretim gerçekleştiren kadınlar, pazarda el emekleri göz nurları ürünlerine alıcı buldu.
Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Kadın Kooperatiflerine ait Yöresel Ürünler Pazarı’nı gezen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da ilgiden memnun kaldı. Pazarda Kale ilçesinin ürünlerini sergileyen Hatice Tuğba Bölükbaşıoğlu şunları kaydetti:
"Kale’de yapılan ürünlerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın Kooperatifi olarak yapılan bu tarz çalışmalar çok iyi oldu. Anne çocuğundan ayrı kalmadan kendi ürettiği el emeğini tüketiciyle buluşturacak. Bize destek veren Selahattin Gürkan Başkanımıza ve Kale Kaymakamımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”
Stantlarında Pütürge yöresini anlatan Seda Adıgüzel ise, “Pütürge standına bugün 7. günümüz tüketici talebinden memnunuz. Pütürge yöresine ait tereyağı, bal, ceviz, çökelek gibi ürünler sergiledik” şeklinde konuştu.
İlginin çok olduğunu söyleyen Sümeyye Bülbüloğlu da, “Öncelikle böyle bir programın yapılmasından dolayı katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Ürünlerimizin hepsi kadınların kendi emekleriyle yapılmıştır. Ürünlere ilgi çok yoğun. Özellikle organik olması albeniyi yükseltiyor” dedi.
Rıdvan Kar isimli üretici ise ilçesi Arguvan için, “Selahattin Gürkan başkanımıza, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş’a ve kooperatif başkanına teşekkür ediyorum. Arguvan’a ait ürünlerini tanıtmak bizim içi çok iyi oldu. Kendi öz tohumu olan Arguvan öz nohudunu pazara sunduk” dedi.
Yazıhan ilçesi için konuşan Kadir Alpaslan ise Yazıhan yöresine ait ürünleri sergilediklerini belirterek, Başkan Selahattin Gürkan’a ve Yazıhan Belediyesi’ne teşekkür etti. Hasan Tercan da, Kuluncak ilçesine ait ürünleri tanıtarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. En çok yerli ürünlerden ve kendi el işimiz olan bakır işlemesi ilgi odağı oluyor” dedi.
Hekimhan cevizi ve yöresel ürünlerini anlatan Gülseren Özhan da, “Hekimhan Kaymakamlığı ve belediyenin verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hekimhan’a has ürünleri burada sergiledik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’na da ayrıca katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Arapgir yöresine ait reyhan çayına rağbetin olduğunu ifade eden Mustafa Avcı ise, “Arapgir’in yöresel ürünlerini pazara sunduk. Reyhan, Üzüm, Pestil, Reyhan Çayı ve birçok ürünlerimiz bulunuyor. İlgi çok. Satışlardan memnunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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