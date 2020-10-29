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Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı

DHA

Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı


MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA
2020-10-29 22:05:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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