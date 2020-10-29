Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı

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MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA

2020-10-29 22:05:48



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