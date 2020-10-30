Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat

DHA

Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat


Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)MALATYA'da, tavuk üretimi yapan bir firma, 18 ülkeye tavuk eti ihracatı gerçekleştirerek, yıllık 50 milyon dolar gelir sağlıyor. 
Malatya'da 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde tavuk üretimi yapan bir firma başta Irak, Fas ve Katar olmak üzere 18 ülkeye tavuk ihracatı gerçekleştiriyor. 220 kişinin çalıştığı fabrikada pişmiş döner haline getirilerek gönderilen tavuğu, bazı ülkeler çiğ ve sossuz şekilde talep ediyor. 8 yıldır 18 ülkeye tavuk ihracatı yapan firmanın sahibi Bilal Yıldırım, tavuk üretim işleme fabrikalarında 220 personel ile üretim yaptıklarını kaydederek, "Bizim işletmemiz tamamen ihracat ağırlıklı çalışan bir işletme. Türkiye pazarında şu anda ürünümüz yok. Tamamen yurt dışına gönderiyoruz" dedi.
Avrupa, Orta Doğu ağırlıklı olarak 18 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yıldırım, "Biz temizlenmiş tavuğu alıyoruz, Arap ülkelerinin veya diğer ülkelerin damak tatlarına göre bir soslama yapıyoruz. Ondan sonra ihraç ediyoruz. Malatya'ya ve ülkemize bu manada ciddi bir getiri sağlıyoruz. 2019 yılında 50 milyon dolara yakın bir ihracatımız oldu. Bu rakam da Malatya'daki tüm ihracatın yüzde 10-15'ine tekabül etmektedir. Şu anda çalışmaların sürdüğü yeni işletmemiz de faaliyete geçtiği zaman bu rakam 2 katına çıkacak" şeklinde konuştu.
Yıldırım, yeni tesislerinin faaliyete girmesinin ardından şinitzel, nugget ve pişmiş köfte üreterek Amerika'ya ihraç etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-30 08:23:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi ...
Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi ...
Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi
Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle ...
Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama
29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci
YEREL HABERLER 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci
ASRİAD’tan çimento fırsatçılığına tepki
YEREL HABERLER ASRİAD’tan çimento fırsatçılığına tepki
Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: “Güçlü yatırımlarla ulaşım ağımızı daha konforlu hale getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: ...
Malatya'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkusu
Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya'da korona gölgesinde Cumhuriyeti kutlamaları
Başkan Kazgan'dan esnafa maske ve Türk bayrağı
YEREL HABERLER Başkan Kazgan'dan esnafa maske ve Türk bayrağı
Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama
YEREL HABERLER Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama
Battalgazi'de Covid-19 ile mücadelede taviz yok
YEREL HABERLER Battalgazi'de Covid-19 ile mücadelede taviz yok
Alacağını istedi, darp edildi cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Alacağını istedi, darp edildi cep telefonu çalındı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya´da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya´da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
YEREL HABERLER Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: “Vatandaşlarımız evini, iş yerini bayraklarla donatmalı”
YEREL HABERLER Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: ...
Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı
Malatya'da silahla vurulan iş adamı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da silahla vurulan iş adamı hayatını kaybetti
Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza ...
Malatya'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Malatya'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X