Önce eğitim sonra iş

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kamu kuruluşlarında görev yapacaklara önce eğitim verilip, sonra işe başlatılıyor.

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında göreve başlayan personele, 696 KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere ve Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilerek, bilgilendirme yapıldı. Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Atabay tarafından verilen kursta, okullarda kazaya neden olabilecek riskler belirtilerek, bu risklerin nasıl bertaraf edileceği hakkında bilgi verildi. Uğur Atabay, “Okullarımızdaki çocukların kendi çocuğumuz olduğu düşüncesi ile hareket etmemiz gerekiyor. Siz onların çocuğuna ne kadar özen gösterirseniz onlarda sizin çocuğunuza o kadar özen gösterir düşüncesi ile hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Personelin çalışma saatleri izinleri hakkında bilgi veren Uğur Atabay, personele kazasız ve mutlu bir eğitim ve öğretim yılı geçirmelerini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.