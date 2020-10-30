Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli

Doğu Anadolu fay hattı yine hareketlendi. Malatya'da bir günde en yükseği 3.4 şiddetinde 4 deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 29 Ekim saat 08.17’de Pütürge merkezli 2.2 şiddetinde, 29 Ekim saat 14.32’de Hekimhan ilçesi merkezli 1.7 şiddetinde, 29 Ekim’de saat 16.49’da Pütürge merkezli 3.00 şiddetinde, 29 Ekim’de saat 21.25’de Pütürge merkezli 3.4 şiddetinde deprem oldu. Pütürge merkezli 3.4 şiddetinde deprem, Malatya merkezdeki yüksek katlı binalarda da hissedildi.

Öte yandan, Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde komşu şehir Malatya’da da büyük hasarlar meydana gelmiş, bugüne kadar depremden etkilenen bin 200 civarındaki ev oturulmaz raporu verildiğinden yıkılmıştı.

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