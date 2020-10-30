Acil hastaların imdadına hava ambulansı yetişiyor

Malatya’nın Darende ilçesinde parmağını kıyma makinesine kaptıran hasta ile yüksek tansiyon hastası kadının imdadına 112 hava ambulansı yetişti.

Edinilen bilgiye göre evde rahatsızlanan hamile kadın yakınları tarafından Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç kadının tansiyonu yüksek çıkınca acilen Malatya’ya sevk edilmesi talep edildi. Bunun üzerine merkezden gelen ve ilçe stadına iniş yapan 112 Hava Ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen hasta tedavi altına alındı.

Aynı gün evinde kıyma çekerken parmağını makineye kaptıran 40 yaşındaki Hamit Turgut’ta hemen ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yine ilçeye gelen 112 hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan hasta hemen ameliyata alındı.

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