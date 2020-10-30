Yeşilyurt Belediyesi erdem okulları, pandemi tedbirleriyle faaliyetlerine devam ediyor Çınar: “Erdem Okulları, ahlaklı ve bilgili nesiller için önemli bir misyon üstlendi”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yeşeren Tohumlar’ projesi adı altında Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde faaliyetlerine devam eden Erdem Okullarını ziyaret ederek, Kuran’ı Kerim, Nezaket Kuralları ve Değerler Eğitimi gibi farklı alanlarda eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ teması olarak ilan ettiği 2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği Erdem Okullarının çocukların zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden en doğru şekilde yetişmelerine katkı sunduğunu söyledi.



Çınar çocuklarla tek tek ilgilendi, yapılan çalışmaları inceledi

Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Çınar, verilen eğitimler hakkında kurs idarecilerinden bilgiler alıp, yanında getirdiği maske ve boyama kâğıtlarını çocuklara hediye etti.

Neşeli anların yaşandığı ziyaret sırasında çocuklar, el becerilerinin gelişmesi adına yaptıkları güzel çalışmaları ve öğrendikleri bilgileri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar.



“Siz bu ülkenin aydınlık yüzleri, umut vaat eden geleceğisiniz”

Erdem Okulları eğitim programlarının Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde pandemi kuralları altında yeniden başladığını belirten Çınar, “Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız 2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftasını ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ teması olarak ilan etti. Yeşilyurt Belediyesi olarak dinini, vatanını ve milletini seven, örf, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgiyle bakan erdemli ve bilgili nesiller yetiştirilmesine ciddi önem veriyoruz. Geleceğe bırakılacak en kıymetli ve değerli yatırım, kendini iyi ifade edebilen, dürüst, çalışkan, özgüveni yüksek, okuyan, ahlaki ve milli değerlere sahip karakterli nesillerdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı kötü alışkanlardan ve ortamlardan uzak tutup, daha güzel ve doğru bir şekilde geleceğe hazırlamak adına geçen yıl İlçe Müftülüğümüzle işbirliği halinde başlattığımız ‘Yeşeren Tohumlar’ projemiz kapsamında ki Erdem Okullarımızdaki faaliyetlerimize pandemi tedbirleri altında devam ediyoruz. 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik adabı muaşeret, temel dini bilgiler, değerler ve mahremiyet eğitimlerinin verildiği ‘Erdem Okulları’ projemizi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizden sonra Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimizde başlattık. Eğitim merkezlerimizde çocuklarımızın sağlıklı ve güzel alanlarda en güzel şekilde eğitim almaları adına imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklarımız ülkemizin aydınlık yüzleri ve umut vaat eden geleceğidir. Onların her türlü alanda kendilerini en güzel şekilde yetişmeleri adına da ne gerekiyorsa yapıyoruz. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde çocuklarımıza temel dini bilgilerin yanı sıra hoşgörü, paylaşmak, kardeşlik ve yardım severlik üzerine çok güzel eğitimler verilmektedir. Çocuklarını projemize dâhil eden velilerimizde eğitimlerden duydukları memnuniyeti bizimle paylaştılar. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı ve mutlulukları bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı gruplarımızın sosyal, kültürel ve eğitim yönünden en güzel şekilde hizmet alabilmesi adına gayretlerimiz artarak devam edecektir. Ahlaklı ve bilgili nesillerin yetişmesi anlamında güzel bir misyon yüklenen Erdem Okullarımızda görevli bütün öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.



Çınar, Kiltepe meslek edindirme kursunda kursiyerlerle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Meslek Edindirme Merkezinde açılan 2.Erdem Okullarının ziyaretinden sonra aynı merkezde faaliyetlerine başlayan Kuranı Kerim Kursu ve diğer eğitim programlarına katılan gençler ve yetişkinleri de ziyaret ederek, sohbet etti.

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