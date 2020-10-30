Sporcular Battalgazi’nin tarihi mekanlarında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcular Battalgazi’nin tarihi mekanlarında buluştu

İHA

Sporcular Battalgazi’nin tarihi mekanlarında buluştu

Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri olan Battalgazi’nin tarihi mekanları, sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz’ projesi ile Battalgazi’nin tarihi mekanlarında satranç turnuvası düzenlendi.
Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesinin tarihi mekanları, sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Battalgazi’nin tarihi mekanlarında zaman zaman karete, taekwondo, masa tenisi, badminton gibi spor branşlarında çeşitli turnuvalar düzenlenirken, bu kez de Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı ve Arslantepe Höyüğü’nde satranç turnuvası düzenlendi. Satranç branşını tarihle buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu, ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz’ projesi ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de bir ilke imza attı. Açık havada düzenlenen turnuvada satranç oynayan sporcular, hem stres atıyor hem de tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı buluyor. Battalgazi’nin tarihi mekanlarına karşı hayranlıklarını gizlemeyen sporcular, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini belirttiler.

“Turnuvamızı Battalgazi’nin tarihi mekanlarında gerçekleştirdik”
Türkiye’nin tarih bakımından en önemli ilçesi Battalgazi’de satranç turnuvası düzenlediklerinin altını çizen Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “Tarih bakımından Battalgazi Türkiye’mizin tarihi bakımdan önemli bir ilçelerinden biridir. Tarihe damga vurmuş kişiler burada doğmuş ve büyümüşlerdir. Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor bakanlığı nezdinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl bir farkındalık olması adına ‘geçmişten geleceğe hamle yapıyorum’ projesi ile Türkiye’nin 81 ilinde tarihi mekanlarda satranç etkinlikleri yapıldı. Pandemi dolayısı ile spordan uzak kalan sporcular, Battalgazi’nin Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray gibi tarihi mekanlarında bir araya geldi. Etkinliklerde bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Osman Güder başkanımız bu imkanı bize sağladı”
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise “Bugün burada gençlerimiz satranç ve tarihle buluşma sürecini gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin özellikle sportif aktivitelerini ve tarihsel bilincinin geliştirilmesi noktasında Battalgazi’mizin en güzel tarihi mekanlarından Arslantepe Höyüğü ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında düzenledik. Gençlerimize hem spor yaptılar hem de tarihlerini yakından tanıma fırsatı buldular. Gençlerimizin tarihe ilgisi büyük. Böyle bir imkanı bize sağladığı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yine tarih ve spor buluşması sürecini devam ettireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
İnşaattaki iskele çalındı
YEREL HABERLER İnşaattaki iskele çalındı
Başkan Çınar, Kiltepe Yeni Cami’de vatandaşlarla bir araya geldi Çınar: “Hoşgörü, şefkat ve merhameti hayatımızın merkezine yerleştirelim”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Kiltepe Yeni Cami’de vatandaşlarla bir ...
Malatya’da bin 928 hasarlı evin yıkımı gerçekleşti
YEREL HABERLER Malatya’da bin 928 hasarlı evin yıkımı gerçekleşti
Yeşilyurt Belediyesi erdem okulları, pandemi tedbirleriyle faaliyetlerine devam ediyor Çınar: “Erdem Okulları, ahlaklı ve bilgili nesiller için önemli bir misyon üstlendi”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi erdem okulları, pandemi ...
Eğlenerek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Eğlenerek öğreniyorlar
Zabıtalardan örnek davranış
YEREL HABERLER Zabıtalardan örnek davranış
Doğu’ya nihayet yağış geliyor
YEREL HABERLER Doğu’ya nihayet yağış geliyor
Arapgir’in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler’de
YEREL HABERLER Arapgir’in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik ...
Acil hastaların imdadına hava ambulansı yetişiyor
YEREL HABERLER Acil hastaların imdadına hava ambulansı yetişiyor
Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli
YEREL HABERLER Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli
Doğu’da en fazla ihracat Malatya’dan gerçekleştiriliyor Tunceli, ihracatın 10 katı kadar ithalat yapıyor
YEREL HABERLER Doğu’da en fazla ihracat Malatya’dan ...
Önce eğitim sonra iş
YEREL HABERLER Önce eğitim sonra iş
Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Malatya'da tavuk fabrikasından, yıllık 50 milyon ...
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi ...
Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da iki futbolcuda Covid-19 testi ...
Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Malatya’da Yöresel Ürünler Pazarı'na büyük ilgi
Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan film festivali ile ilgili STK temsilcileriyle ...
Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Derebeylerinden Gürkan’a sürpriz kutlama
29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci
YEREL HABERLER 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci
ASRİAD’tan çimento fırsatçılığına tepki
YEREL HABERLER ASRİAD’tan çimento fırsatçılığına tepki
Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: “Güçlü yatırımlarla ulaşım ağımızı daha konforlu hale getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi Çınar: ...
Malatya'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X