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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı’nın MÜSİAD ziyaretinde ekonomi konuşuldu

İHA

Kahtalı’nın MÜSİAD ziyaretinde ekonomi konuşuldu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Kahtalı’nın MÜSİAD ziyaretinde ekonomi ve kayısı konuşuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Poyraz, “AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı vekilimizle birlikte ekonominin gidişatı ile ilgili olarak istişarelerde bulunacağız” dedi.
Poyraz, Erdoğan’ın Malatya ziyaretini de değerlendirip, “ 25 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Malatya gelmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan Malatya ziyaretinde bir kısım açılışlar yaptı. Yeni yatırımlar açıkladı. 1 milyon 600 milyar civarında yeni yatırımlar yapıldığını söyledi. Bunlarla ilgili olarak detaylar Milletvekilimiz Hakan Kahtalı’dan dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın Malatya ziyaretini değerlendirdi. Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız il kongremize geldi. 20’nci kez Malatya’mızı ziyaret eti. Malatya’mıza çok önem veren Cumhurbaşkanımız var. Vekil ve Belediye Başkanlarımızın götürdüğü projelere her zaman destek oldu. Malatya’mızın yanında oldu” ifadelerini kullandı.
Kahtalı, “Esnaflarımızın bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesi için plan ve bütçe de yer alması gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili olarak gereken talimatı verdi. SSK vergi ve diğer borçlarla ilgili bir yapılandırma sürecine gireceğiz. Bunlar toplamda 500 milyar TL gibi düzenlemeyle beraber peşin ödeme yapıldığı takdirde faizler silinecek diğerleri içinde 18 ay, yılbaşından itibaren taksitlendirme yapılmış olacak. İnşallah işverenlerimizin sıkıntılarında bir nebze çözmüş olacağız “ dedi.

"Malatya’mıza 18 yılda 25 katrilyonluk yatırım yaptık"
Malatya’ya 18 yılda 25 katrilyonluk yatırım yapıldığını ifade eden Kahtalı, “Geçende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da il kongremizden sonra yaptığı açılışlarda hem kamu hem de özel sektör yatırımları adına 1 milyar 600 milyonluk açılışı da gerçekleştirmiş oldu. Malatya’mız gelişine ve büyüyen bir kent. Malatya doğunun batısında batının doğusunda önemli nokta ve bölge merkezinde bulunan bir kentimiz. Türkiye ekonomisine gerçekten çok büyük destekler veren bir ilimiz. Gerek sanayisiyle gerekse tarımsal ürünleriyle Türkiye ekonomisine gerçekten büyük destek veriyoruz. Malatya’mızın en büyük gelir kaynaklarından birisi kayısımızdır. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımını yapmaya başladı. Allah’a şükürler olsun bununla ilgili girişimlerde bulunmuştuk. Üreticilerimizin talebi karşılanmış oldu. Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu lisanlı depo da hizmete açılacak. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı için fiyat açıkladı, 21 TL sarı kükürtlü 4 numarada kayısı da çok önemli bir rakam. Gün kurusunda ise 24 TL çok iyi bir rakam. Burada köylümüz üretimiz kazanmış olacak. Kayısıyla ilgili yapmış olduğumuz ihracatlar da ülkemiz ve Malatya’mıza gelen para 300 milyon dolar civarında. Biz bu rakamların 500 milyon dolar gibi girdi sağlamak için gayret içinde olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimiz için önemli yatırımlara imza atmış olduk. İki tane organizemiz var. Allah’a şükürler olsun ikisi de dolu ve üçüncü organizemizi açtık. Gerekli kamulaştırmalar yapılıyor. Burada arıtma tesisine ihtiyacımız vardı. Günlük 800 bin metreküp arıtma yapabilecek tesisin de bölgemize kazandırmış olacağız. Yaklaşık 250 milyonluk yatırımı Malatya’mıza kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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