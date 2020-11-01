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Malatya’nın Akçadağ İlçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim semineri ile bilgilendirme yapıldı.

İlçe Kaymakamı Hulusi Teke başkanlığında, ilçenin Öğretmenevi Toplantı Salonunda Covid19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak 18 mahalle muhtarının katılımıyla Hizmet içi Eğitim Semineri düzenlendi.

Seminerde mahalle muhtarlarına, tebligat kanunu, muhtarların görevlerine ilişkin bilgiler ve Covid19 kapsamında alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler aktarıldı.

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