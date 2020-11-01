Hatay'a desteğe giden itfaiye ekipleri Malatya'ya döndü

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Hatay’da son 20 günde meydana gelen çok sayıda yangın için 2 araç ve 7 personelle çalışmalara destek verdi. Ekipleri görevini başarıyla tamamlayarak Malaya'ya döndü.

Hatay’da meydana gelen ve binlerce dönüm ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınların söndürülmesine destek vermek için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 7 personelden oluşan ekibi Hatay’a gönderdi. Görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Hatay’daki yangının söndürülmesinin ardından Malatya’ya döndü.

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