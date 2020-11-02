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Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş’a karşı 7 maçtır puan alamıyor

İHA

Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş’a karşı 7 maçtır puan alamıyor

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 10 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun siyahbeyazlı takıma karşı olan şanssızlığı devam etti. Başarılı teknik adam, başında bulunduğu takımlarla Beşiktaş’a karşı oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşadı.
Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a karşı mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor 8 puanla 11. sırada yer aldı. Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam eden sarısiyahlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’a karşı mağlubiyet serisi de 7 maça çıktı. Hamzaoğlu başında bulunduğu takımlar ile siyahbeyazlılara karşı son 7 maçta galibiyet yüzü görmezken, söz konusu ekipler bu maçlarda kalesinde 19 gol gördü.
Beşiktaş yenilgisi sonrası kente dönen Yeni Malatyaspor’da futbolcular bugünü izinli geçirirken, takımın 8 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına ise yarın başlayacağı öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş karşılaşmasının 70. dakikasında yerini Olcay Şahan’a bırakan Afriyie Acquah’ın sahadan çıkarken kaptanlık pazubendini yere atması Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun tepkisine yol açtı. Saha içinde yaşanan bu olayla ilgili maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hamzaoğlu, "Sahada kalmayı oyuncular çok istiyor, mağlubiyeti de kabullenemiyorlar. Acquah'ın bu ikinci tepkisi. Geçen hafta kaptanlık pazubendini yere attı, bilmiyorum o bir daha o kola gider mi? Hiçbir oyuncunun sahada 90 dakika kalacak diye bir kontratı yok. Buna karar veren bizleriz. Oyuncuları tepkilerinden dolayı uyardık. Kötü niyetli olmadıklarını biliyoruz. Zaten böyle bir şey olursa aramızda barındırmayız. Ancak bu tür davranışların hem bize hem de oyuna giren arkadaşına saygısızlık olduğunu söyledim. Bundan sonra bu tür davranışları görmek istemediğimizi söyledim. Oyuncularımıza gereken uyarıyı yaptık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında oynadığı oyun ile bu sezon Süper Lig’de yüzde 30 ile topa en az sahip olan takım da oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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