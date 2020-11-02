Malatya'da 24 şahsa maske cezası

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Malatya’da, 24 saatte toplam 24 şahsa maske takmamaktan işlem gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yeni tip korona virüs (Covid19) kapsamında iş yerlerinde ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde son 24 saatte toplam 24 şahsa maske takmamaktan işlem gerçekleştirildi.

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