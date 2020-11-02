MTÜ’de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ KAMER) kurularak faaliyetlerini başladı. MTÜ bünyesinde 2 yılda 11 uygulama ve araştırma merkezi kuruldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Üniversitenin imkanları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlayacak olan MTÜKAMER, Malatya Turgut Özal Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak gerçekleştirebilecek.

MTÜKAMER’in amaçları şu şekilde aktarıldı:

“Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak. Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak. Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak. Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak. Üniversitenin öğrencilerine veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak vermek. Üniversitenin mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak. Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak. Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.”

11 uygulama ve araştırma merkezi

Bu arada, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde 2 yıl içerisinde 11 ayrı uygulama ve araştırma merkezi kurularak faaliyetlerine başladılar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezleri şu şekilde; Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi,

Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkez, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi.

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