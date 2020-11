Başkan Çınar, esnafla istişare etti Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Galericiler sitelerimizin ruhsat problemini çözdük”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçe sınırlarımızda ticari faaliyetlerine devam eden Galericiler Sitelerimizin en büyük sıkıntısı olan ruhsat problemini esnaflarımızla aramızdaki güzel diyalog ve iletişim sayesinde büyük oranda çözüme kavuşturduk” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile birlikte Özsan ve Yeni Sanayi Sitesi ile Esnaf Odaları Başkanlarıyla ‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında bir araya gelip, kent ve ülke ekonomisinin daha güzel bir seviyeye ulaşması adına fikir alış verişinde bulundu. Pandemi salgını ve yaşanan doğal afetlerden dolayı Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.



“Ruhsat problemini giderdik”

Yeşilyurt’un iki farklı bölgesinde bulunan Galericiler Sitelerindeki ruhsat problemlerini gidermek adına yaptıkları çalışmalardan güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Çınar, “Esnaflarımız, insanlarımızın ve toplumsal hayatımızın vazgeçilmez, en önemli parçasıdır. Esnaflarımızın daha rahat ve huzurlu alanlarda iş yapmasını sağlayacak her türlü organizasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında hem belediye kapılarımız hem de gönül dünyalarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Galericiler Sitemizle ilgili çok ciddi ruhsatla ilgili sorunlar vardı, yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 90 civarında bu sorunu çözdük, kalan sıkıntıları da kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımıza destek veren Galericiler Sitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Yakınca’da ki Galericiler Sitemizde bu sorunun yüzde 95 civarında çözdü. Çözüm bekleyen dosyalar üzerinde çok yoğun çalışıyoruz, esnaflarımızla sürekli istişare ediyoruz. Tabii ki o günkü şartlar, ekonomik durumlar, belediyenin ve esnafların durumu gibi sıkıntıları bizler artık geride bıraktık. İnşallah esnaflarımızın hem ruhsat hem de diğer taleplerini planlı ve özverili çalışarak çözüme kavuşturma noktasında samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Benim babam ben daha doğmadan Eski Malatya’da esnaflığa başladı, farklı alanlarda iş yeri var, yanında yüzlerce insan çalışıyor, esnaf bir aileden geliyorum. Esnaflarımız çok doğal olarak işlerini büyütmek, sistemlerini ve ticari potansiyellerini geliştirmek için belli bir düzenleri ve sistemleri olmalıdır. Bu sistemlerin doğru bir güzergahta ilerlemesinin teminatı da belediyelerdir. Esnaf bir aileden gelen birisi olarak sizin talep ve isteklerinizi yerine getirmek adına gereken hassasiyeti ve duyarlılığı gösterdiğimi bilmenizi isterim. Hep birlikte çalışarak kentimizin ve ilçemizin ticari hareketliliğini artırmalıyız” diye konuştu.



“Her zaman yanınızdayız”

Gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek güzel bir Yeşilyurt emanet etmek adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak açık, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve taleplerini önemsiyoruz. Kentimizi ve ilçemizi geliştirmek adına hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanı sıra şu anda üzerinde çalıştığımız tüm yatırımlarımız ve hizmetlerimiz hemşerilerimizin, esnaflarımızın ve sanayicilerimizin daha fazla ferah ve huzur içerisinde yaşaması içindir. Bir yandan evinin geçimini sağlarken diğer taraftan ülke, kent ve ilçe ekonomik hayatına önemli katkılar sunan çok kıymetli esnaf ve sanayicilerimizin sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit etmek adına çok verimli bir toplantı yaptık. Bizler bu tür toplantılar ve inceleme gezileri sayesinde yaşanılan sorunları yerinde tespit edip kendimizle ilgili olanların çalışmasını hemen başlatıyoruz, diğer kurumlara yönelik talepleri de gerekli yerlere ulaştırıp süreçleri yakından takip ediyoruz. Çözüm odaklı hizmet felsefemizin gerekliliklerini tam manasıyla yerine getirip, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmekteyiz. Sanayi sitelerimizin ve iş alanlarımızın iyileştirilmesi ve esnaflarımızın büyümesine dönük çalışmalarımıza bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Esnaflarımızla sürekli birlikteyiz, gerek bu tür buluşmalar gerekse de diğer ziyaretlerimizle esnaflarımızın öneri ve tespitlerini almaya devam ediyoruz. Bugünde bu anlamda güzel bir buluşma oldu, esnaflarımız ne istiyorsa onu gerekli incelemelerin ardından uygulamaya devam edeceğiz. Toplumsal ilerleme ve gelişmesinin temelinde yer alan esnaflarımızın kendi iş alanlarında daha rahat çalışması, iş üretmesi ve sorunlarından kurtulması adına bugüne kadar ki gayretlerimizi bundan sonrada artırarak devam ettireceğiz. Hepimizin tek gayesi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve liderliği sayesinde milli ekonomimizi daha da güçlendirecek adımlara sonuna kadar katkı sunmak, yerel dinamikleri güçlendirmek, sanayicilerimizin ve esnaflarımızın daha rahat alanlarda iş üretmesine katkı sunmaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak sevk ve idare alanlarımız içerisinde yer alan organize sanayi bölgeleri, sanayi alanları, özsan ve yeni sanayi alanları gibi kent ve bölge ekonomik hayatında önemli yer kaplayan iş alanlarımızın en güzel şartlara kavuşması içinde o bölgelerde çalışan değerli esnaf kardeşlerimizin ve büyüklerimizin taleplerini önemsiyoruz. Bu tür istişare toplantılarımızdan çıkardığımız sonuçlar, yeni hizmetlerin kapısını aralamaktadır. Bu görüşler ve öneriler sayesinde, Yeşilyurt’umuza daha güzel hizmetler sunmak azmindeyiz. Ona göre projeler geliştirmek, taleplere göre bu projeleri yatırımlara dönüştürerek sizlerle buluşturmak en büyük amacımızdır. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaflarımız ve tüccarlarımızın görüş ve önerileri bizim için büyük önem taşıyor. Bizler hep birlikte olursak, dayanışma ruhumuzdan ödün vermeden hareket edip, taleplerimizin hayata geçmesi noktasında kardeşlik hukuku içerisinde hareket edersek çok güzel yol alırız. Bugüne kadar esnaflarımızla güzel diyaloglarımız neticesinde güzel hizmetlerde bulunduk, bu güçlü iletişim kaynaklarımızı daha diri ve canlı tutarak önümüzdeki süreçte daha çok hizmetin gelmesini sağlayacağız. Tek bir alanla sınırlı kalmayarak, her alanda ki örnek hizmetleriyle farkını hissettiren yerel bir yönetim olarak, ne kadar iş ve proje üretirsek bir yandan kentimizdeki yaşam standardının kaliteli hale gelmesini sağlarken diğer taraftan da esnaflarımızın daha fazla ticaret yapmasını da sağlamış oluyoruz. İmardan ruhsata, çevre düzenlemeden temizlik faaliyetlerine kadar her alanda esnaflarımızın ne ihtiyacı varsa onu gidermeye devam edeceğiz. Bizim gönlümüz ve isteğimiz esnaflarımızın daha fazla iş yapması, kentimizin ticari hayatının geliştirilmesinden yanadır. Bugün ki güzel buluşmada bizleri yalnız bırakmayan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımıza, Özsan ve Yeni Sanayi Sitesi ile Esnaf Odaları Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile birlikte Özsan ve Yeni Sanayi Sitesi ile Esnaf Odaları Başkanları da talep ve isteklerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Özsan Sanayi Sitesi Başkanı Şemsettin Alkan, Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Cevdet Özyalın, Ağaç Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbey, Galericiler Sitesi Başkan Vekili İzzettin Atsız, Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Murat Dilek ile esnaflar katıldı.

