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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsü yenen Başkan Güder göreve başladı

İHA

Korona virüsü yenen Başkan Güder göreve başladı

Covid19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde uygulanan tedaviyle virüsü yenen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde görevinin başına döndü. Başkan Güder, “Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Alacağımız tedbirlerle bu illetten hep birlikte kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.
23 Ekim günü boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri üzerine Covid19 testi yaptırdıktan sonra testi pozitif çıkan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. 10 günlük ev karantinasının ardından ikinci testi yaptıran ve testi negatif çıkan Başkan Güder, tekrar görevinin başına döndü. Sağlığına kavuştuğu ilk gün yeniden mesaisine başlayan Başkan Güder, ayağının tozuyla belediyenin saha çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Battalgazi Belediyesine ait Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Güder, sonrasında ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını ve üçgen parktaki yenileme çalışmalarını inceleyerek, birim müdürlerinden bilgiler aldı. Sağlık durumu hakkında da saha çalışmaları esnasında bilgiler veren Başkan Güder, "Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin" dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten İstiklal Mahallesi Muhtarı Levent Yener, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve vatandaşlarımız için parkımızda gerçekleşen yenileme çalışmalarını incelemek üzere mahallemize geldiler ve incelemelerde bulunuyorlar. Çocuklarımızın bir güler yüzü bile bizler için yeterli. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”
Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yakalanmış olduğumuz covid19 hastalığını çok şükür atlattık. İkinci testimizi de yaptık ve negatif çıktı. 10 günlük korona virüs mücadelesinden sonra testlerimizin negatif çıkmasıyla birlikte bugün tekrardan görevimize başladık. Sağlığım çok şükür iyi. Halkıma hizmet etmek için yeniden görevimin başındayım. Bu süreçte halkımızdan her ne kadar uzak kalmak zorunda olsam da belediyecilik hizmetimiz aksamadan devam etti. Bunları karantinada olduğum dönemde bizzat takip ettim. Ekiplerimizle birlikte eskiden olduğu gibi yine canla başla ilçemizi en iyi seviyelere taşımak için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bugünde muhtarımızla birlikte Üçgen Park’ta arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları inceliyoruz. Burada güzel bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar bittikten sonrada vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Göreve geldiğimizde biz, aşırı miktar da park yapmak yerine ciddi sorun ve sıkıntıların oluştuğu parklarımızda yenileme çalışmaları yaparak, vatandaşlarımız tarafından kullanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl pandemi yılı olmasına rağmen 36 parkımızda yenileme çalışmalarımız başladı ve bitiş noktasında getirdik. Amacımız insanlarımızı parklarla buluşturmak. Yapmış olduğumuz çalışmalarla bunun karşılığını da görmüş oluyoruz. Tüm parklarımızı vatandaşlarımızla buluşturmak adına Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2021 yılı içerisinde parklarımızı rehabilite edip veya ilave edeceğimiz parklarla beraber vatandaşımızın istifadesine sunmuş olacağız. Özellikle Malatyalı hemşehrilerimden ricam bu dönemde sevdiklerinizi sürekli göz önünde bulundurun. Hastalığın sizler kadar sevdiklerinizi de etkilediğini ve zor durumda bıraktığını unutmadan hareket edin. Tedavi döneminin ailenizi, dostlarınızı, komşularınızı ve iş arkadaşlarınızı sizden daha fazla etkilendiğini hassaten bilmenizi istirham ediyorum. Eğer bu bilinçle hareket edersek hastalığa karşı kazanan biz oluruz. Bu süreçte dualarını esirgemeyen gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten bütün herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin” dedi.
Bu arada Başkan Güder, geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen deprem ile ilgili olarak, “31 Ekim Cuma günü merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Güder, “Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Gözümüz kulağımız İzmir’den gelecek güzel haberlerde. Dün akşam ekiplerimiz minik Elif’imizi enkazdan çıkardılar. Haberini aldık sağlık durumu iyiymiş. Çok şükür. İnşallah daha güzel haberler alırız. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. 7 Coğrafi bölgemizin hemen hemen 5 coğrafi bölgesi deprem fay hatlarının bulunmuş olduğu alanlar üzerinde. 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ olan Malatya’mızda büyük bir deprem yaşadık. Yaralarımızı kısa sürede devlet olarak ve millet olarak sarmaya çalıştık. Birlik beraberlik içinde yeniden saralarımızı saracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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