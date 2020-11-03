Cumhuriyet Kupası müsabakaları çekişmeli geçti

Malatya’da 4 gün süren Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları çekişmeli geçti.Dereceye girenlere madalya verildi
Atletizm, Bilardo, Masa Tenisi, Satranç ve Tenis branşlarında Cumhuriyet kupası müsabakaları yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizesi ile 4 gün boyunca yapılan müsabakalarda alınan dereceler ise şöyle oluştu;
"Bilardo: Birinci Yusuf Bakırcı, ikinci Mesut Ekinci, üçüncü Celil Atabey ve dördüncü Erkan Gökay. Tenis:1318 Yaş Kızlar: Finalist: Ayça Dila Kaya, Şampiyon: Elif Azra Dalhançer, 1318 Yaş Erkekler: Finalist:Egehan Demir, Şampiyon: Birol Bahadır Demirtaş, 18+Kadın: Finalist:Melisa Şahin, Şampiyon: Yasemin Uyar, 18+Erkek: Finalist: Murzat Gücük, Şampiyon: Gökhan Altın Masa tenisi: Büyükler: Birinci Celal Buğra Gürcü ikinci, Emir Şahin ve üçüncü Serkan Özbilgi, Küçükler: Birinci Muhammed Yeğin, ikinci Deniz Delibaş ve üçüncü Çiğdem Terece Minikler: Birinci Eymen Bayram, ikinci Elif İnan ve üçüncü Murat Figenlik Atletizm: Erkekler: Birinci Emirhan Dağdelen, ikinci Abdulmetin Malkoçve üçüncü Mehmet Güngör. Kızlar: Birinci Belinay Baldiş, ikinci Gamze Özen ve üçüncü Canan Kılçık.
Dereceye girenlere madalya ve kupa verildi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.