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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da hedef daha fazla ihracat

İHA

Malatya'da hedef daha fazla ihracat

Malatya’nın ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Malatya’dan Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 16 artışla 34 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
2020 yılının ilk 10 ayında toplam 239 milyon 710 bin dolar ihracatın gerçekleştiği Malatya’da yılın en yüksek ihracatı Ekim ayında yapılmış oldu.
Malatya’da Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 20 milyon 851 bin dolar ile kuru meyve ve mamulleri aldı. Kuru meyve ve mamullerini sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ile makine aksamları takip etti.
Malatya’dan Ekim ayında 79 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat 5 milyon 73 bin dolar ile Irak’a gerçekleşti. Irak’ı ABD ve Almanya takip etti.

Ekim ayında 389 ihracat belgesi hazırlandı
İhracat yapan firmaların Malatya TSO’dan aldığı ihracat belgesi rakamlarında her ay artış yaşanıyor. MTSO tarafından Ekim ayında 389 ihracat belgesi hazırlanarak talep eden firmalara teslim edildi. Eylül ayında 337, Ağustos ayında da 270 ihracat belgesi hazırlandı. Belge sayısının her ay bir önceki aya göre artış göstermesi, ihracat hızının arttığını gösteriyor.

“Şehrimizin ihracatını artırmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz”
İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Malatya sanayisindeki ihracat yapan firma sayısını arttırmak, bu sayede Malatya’nın ihracat rakamlarının armasını sağlamak ve ilimize döviz girdisini arttırmak için çalışıyoruz. Ocak ayında yaşanan deprem ve koronavirüs dolayısıyla sarsılan ekonomimiz toparlanmaya başladı. Her ay artan ihracat rakamlarımız toparlanmanın hızlandığını gösteriyor. İlimizin ihracat artış hızı ülkemizin ihracat artış hızıyla aynı oranda ilerliyor. Ekim ayında yakalanan bu ihracat artışının devam edeceğini düşünüyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz”
Malatya sanayisinin ve ticaretinin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana 26 tane yer tahsisi gerçekleştirdik. Yer tahsisi yaptığımız firmaların birçoğu 67 ay gibi kısa sürede fabrikalarını kurarak üretime geçti. Pandemi süreci dolayısıyla fabrikaların inşaası noktasında bir durağanlaşma olsa da yakın zamanda faaliyete geçecek olan fabrikalarla beraber 8500 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacak. Görev süremiz içinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılan 12 adet yeni fabrikada toplam 3000 kişi istihdam edildi. Bu fabrikaların birçoğu ihracat yapan fabrikalar ve şu ana kadar 70 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdiler, yıllık ihracat hedefleri de 220 Milyon dolardır. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yeni yatırımlarla birlikte geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje hazırlıyoruz. Görev süremiz içerisinde bu projeleri hayata geçireceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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