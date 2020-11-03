Yeşilyurt Belediyesi, İzmir’de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Çınar: “İzmir için tek yürek olalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi, İzmir’de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Çınar: “İzmir için tek yürek olalım”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, İzmir’de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Çınar: “İzmir için tek yürek olalım”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Hayırseverler tarafından bağışlanacak nakdi yardımların yanı sıra gıda ve battaniye yardımlarından oluşacak yardım tırı 5 Kasım Perşembe günü saat 12:00’de İzmir’e hareket edecek.
Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda var olan ‘kardeşlik ve paylaşım’ olgusunu ön plana çıkartacak hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, geçtiğimiz Cuma günü İzmir’de meydana gelen deprem için de harekete geçti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla Yardım Kampanyası başlatıldı. Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin destek verdiği kampanyaya katılıp yardımda bulunmak isteyen hayırsever ve duyarlı vatandaşların, gıda kolisi ve battaniye yardımlarının yanı sıra Vakıf Bankası TR53 0001 5001 5800 7308 5837 83, Ziraat Bankası TR66 0001 0016 1088 8371 1750 01, Halk Bankası TR17 0001 2001 5540 0016 1000 37 nolu İBAN numarasından nakdi yardımda bulunabilirler. Kampanyada battaniye için 100 TL., içerisinde pirinç, bulgur, mercimek, ayçiçeği yağı, domates salçası, şeker, tuz, un, çay, nohut, çorba ve makarnadan oluşacak iki ayrı gıda kolisi fiyatları ise 150 ile 200 TL. olarak belirlendi. "Bölünerek Değil Bölüşerek Büyük Olacağız" düşüncesinden yola çıkılarak toplumsal farkındalık oluşturulmak amacıyla başlatılan kampanyada ‘bende varım’ diyecek olan hayırseverler, yardımlar hakkında bilgi almak için 0422 377 77 nolu iletişim hattı üzerinden yetkililerden bilgi alabilirler.
Yardım tırı yola çıkacak
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yakından takip ettiği kampanya kapsamında; battaniye ve gıda yardımlarından oluşacak ‘İzmir İçin Perşembe Yola Çıkıyor’ yardım tırı, 5 Kasım Perşembe günü saat 12:00’de Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünden hareket edecek.
İzmir’de yaşanan deprem felaketinden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Çınar, “İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara ise Rabbimden acil şifalar diliyorum. İzmir’de meydana gelen deprem hepimizin yüreğini yaktı. Bu zor günlerde kenetlenmesini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesini bir toplum hüviyetine sahibiz. Bizi güçlü kılan, en zor zamanda paylaşmamız ve kardeşlik hukuku içerisinde hareket etmemizdir. Depremi yakın zamanda yaşayan bir kent olarak İzmir’deki vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini tahmin ediyoruz. 24 Ocak’ta meydana gelen ElazığMalatya depreminden sonra nasıl ki Türkiye’nin dört bir tarafından hem Malatya’ya hem de Elazığ’a yardım eli uzatıldıysa bugünde aynı şekilde hareket ederek İzmir’deki kardeşlerimizin ve büyüklerimizin elinden tutmak, onlara zor günlerinde destek olmak hepimizin görevidir. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Devletimiz olayın yaşandığı ilk andan bugüne kadar tüm imkanlarıyla İzmir’in yanında yer almıştır, bizlerde yerel yönetimler olarak bu gayretleri ve çabaları sonuna kadar desteklemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta İzmir’de ki kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı göstermek, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha tüm dünyaya yansıtmak amacıyla yardım kampanyası başlattık. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün kontrolünde, Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin de destekleriyle toplanacak yardımlarımızı 5 Kasım Perşembe günü saat 12:00’de İzmir’e göndereceğiz. Kampanyaya katılıp ‘benimde bir katkım olsun’ diyecek olan tüm hayırsever ve duyarlı hemşerilerimizin yardımlarını bekliyoruz. Malatya’mızın birlik ve beraberlik ruhuna yakışacak sayıda toplayacağımızı ümit ettiğimiz yardım kolilerimiz, ekiplerimiz tarafından İzmir’deki devletimizin ilgili makamlarına teslim edilecektir. Gün İzmir için kenetlenme, İzmir’e yardım eli uzatma günüdür. Hep birlikte bu zor günlerimizi birbirimize daha fazla kenetlenerek aşacağız. Unutmayalım ki; bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek bir oluruz, iri oluruz, daha büyük oluruz. Yardımlarını esirgemeyecek olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu operasyonu Operasyonlarda 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturu ...
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İki ilde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yeni yol, adına yakışır şekilde modern bir görünüme kavuşuyor 3 muhtardan ortak açıklama: “Sahipsizlik yerini hizmete bıraktı”
YEREL HABERLER Yeni yol, adına yakışır şekilde modern bir görünüme ...
Malatya'da hedef daha fazla ihracat
YEREL HABERLER Malatya'da hedef daha fazla ihracat
Cumhuriyet Kupası müsabakaları çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası müsabakaları çekişmeli geçti
Yazıhan üretici pazarına ilgi
YEREL HABERLER Yazıhan üretici pazarına ilgi
Korona virüsü yenen Başkan Güder göreve başladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Başkan Güder göreve başladı
Asker uğurlamasında kesikleri yolda torpil patlatarak, konvoy yaptılar
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında kesikleri yolda torpil ...
Balık adamlar eğitimlerini tamamladı
YEREL HABERLER Balık adamlar eğitimlerini tamamladı
Malatya'da caddeler yıkanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da caddeler yıkanıyor
Malatya Müttehitler Derneği’nde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Malatya Müttehitler Derneği’nde bayrak değişimi
Gelir getirici ürünlerde başarı
YEREL HABERLER Gelir getirici ürünlerde başarı
Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı 
YEREL HABERLER Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Başkan Çınar, esnafla istişare etti Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Galericiler sitelerimizin ruhsat problemini çözdük”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, esnafla istişare etti Malatya’nın ...
MTÜ’de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER MTÜ’de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma ...
Yeşilyurt Belediyesi, rulo çimlerini kendi üretiyor Belediye hem gelir elde ediyor hem de parklara canlılık katıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, rulo çimlerini kendi ...
Paramatik kumar oyunu polise takıldı
YEREL HABERLER Paramatik kumar oyunu polise takıldı
Malatya'da 24 şahsa maske cezası
YEREL HABERLER Malatya'da 24 şahsa maske cezası
Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş’a karşı 7 maçtır puan alamıyor
YEREL HABERLER Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı Hamza Hamzaoğlu, ...
Güvercin tutkusu canından ediyordu
YEREL HABERLER Güvercin tutkusu canından ediyordu
Sokak hayvanlarına müdahale eğitimi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına müdahale eğitimi
Gülümuşağı Mahallesi ilk kez asfalt ile tanıştı
YEREL HABERLER Gülümuşağı Mahallesi ilk kez asfalt ile tanıştı
Hatay'a desteğe giden itfaiye ekipleri Malatya'ya döndü
YEREL HABERLER Hatay'a desteğe giden itfaiye ekipleri Malatya'ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X