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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMA hastası bebeğe Malatya Barosu'ndan destek

İHA

SMA hastası bebeğe Malatya Barosu'ndan destek

Malatya Barosu tarafından, spinal musküler atrofi (SMA) tanısı konulan Demir Ali için bağış standı açıldı.
Ordu’da yaşayan İbrahim ve Ezgi Bayraktar çiftinin SMA tanısı konulan 18 aylık çocukları Demir Ali’nin ailesinin sosyal medya hesabından başlattığı yardım kampanyasına Malatya Barosu’ndan destek geldi. Malatya Barosu Baro Salonu önünde bağış standı açtı. Bağış kampanyası hakkında bilgi veren, Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Öztürk, "Ordu Barosundan iki değerli meslektaşımız Avukat Ezgi Bayraktar ve İbrahim Kubilay Bayraktar'ın çocukları bir buçuk yaşındaki Demir Ali'nin SMA hastası olması ve tedavisi için son 6 ay olması sebebiyle bir yardım kampanyası başlattık. Malatya Barosu olarak avukat arkadaşlarımız da destek amaçlı bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Yardım elini uzatarak bir buçuk yaşındaki çocuğu kurtarmış olacağız. Dilerim ki herkes bu konuda üzerine düşeni yapar ve yardımlarını esirgemezler. Umarım hep birlikte bir çocuğumuzun daha kurtuluşuna sebebiyet veririz. Son 6 ayı kaldı ve eğer bu 6 ay içerisinde tedavisi gerçekleşmediği takdirde olumsuz sonuçlar meydana gelecek. Hemşerilerimiz olarak ellerimizi vicdanınıza koyarak bu çocuğa yardımınıza esirgemeyiniz. Bir şekilde kurtuluşuna sebebiyet vermenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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