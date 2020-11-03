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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor

İHA

Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, hedeflediği noktaya emin adımlarla gidiyor. Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Ligin 2. hafta maçı olan ve ertelenen Asur Gençlik maçını 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’ te deplasmanda oynayacak. Erteleme maçının ardından Malatya Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler 1. Lig B Grubunda ligin 5. haftasında sahasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Kapalı Spor Salonunda Bitlis takımı Türşad Adilcevaz ile karşılaşacak.
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 4.haftasında deplasmanda karşılaştığı Mardin ekibi Dinamik Gençlik’i oynanan 4 set sonunda 3 1’lik skorla mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında maç eksiğine rağmen 4. Sıraya yerleşti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’i B Grubu’nda 4. hafta karşılaşmasına Mardin deplasmanında çıktı. Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu’nda Dinamik Gençlik’e konuk olan turuncu yeşilliler birinci sette teknik molaya 1211’lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor mola sonrasında oyunun bazı bölümlerinde eşitlik yakalasa da, ilk seti Dinamik Gençlik 2518’lik üstünlükle tamamladı.
İkinci setin çekişmeli geçtiği maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor teknik molaya 1211 üstünlükle girdi. Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü koruyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 2518 üstünlükle tamamladı ve setlerde 11’lik eşitliği sağladı. İkinci setteki oyun üstünlüğünü üçüncü sette de sergileyen turuncu yeşiller, hücumda gösterdiği etkili oyunla teknik molaya 127 üstün girdi. Teknik mola sonrasında karşılıklı sayı üreten takımlar oyunda 1515 eşitliği yakaladı. Üçüncü setin son bölümlerine girerken oyuna ağırlığını koyan Malatya Büyükşehir Belediyespor oldu. Üçüncü seti de2521’lik skorla kazanan Turuncu yeşilliler, setlerde 21 öne geçti.
Dördüncü sete de etkili başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 126 üstünlükle girdi. Teknik mola dönüşünde oyun üstünlüğünü korumayı başaran Büyükşehir Belediyespor, oyunun geri kalan bölümünde farkı açarak seti 2516 üstünlükle tamamladı. Müsabakayı turuncu yeşilli temsilcimiz 31’lik skorla tamamladı.
Dinamik Gençlik karşısında alınan 31’lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cücemen, “ Dinamik Gençlik karşısında önemli bir galibiyet aldık. Özellikle geriye düştükten sonra alınan galibiyet takımımız açısından moral oldu. Sezona başlarken mütevazi bir şekilde ligde mücadele etmek için kadromuzu oluşturduk. Bu anlamda hedefimizi lig içerisinde maçları oynadıktan sonra koyacağımızı belirtmiştik. Ligde ikinci hafta maçımız ertelenmişti. Bu maçımızı da deplasmanda
Diyarbakır’ın Asur Gençlik takımıyla 4 Kasım Çarşamba günü oynayacağız. İnşallah ertelenen maçımızı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Şuan için takımdaki uyum bizleri sevindiriyor. Bu da doğal olarak maçlara yansıyor. İnşallah bu hafta sonunda oynayacağımız maçımızı da kazanacağız. Hedefimize maçlarımızı kazandıkça ilerleyeceğiz. Bu anlamda bizlere desteklerini esirgemeyen ve her fırsatta maddi manevi yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 2. hafta maçı olan ve ertelenen Asur Gençlik maçını 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’ te deplasmanda oynayacak. Erteleme maçının ardından Malatya Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler 1. Lig B Grubunda ligin 5. haftasında sahasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Kapalı Spor Salonunda Bitlis takımı Türşad Adilcevaz ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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