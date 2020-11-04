Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Malatya’da virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, MalatyaArguvan karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Malatya istikametinden Arguvan istikametine doğru seyir halinde bulunan İlyas Aslan yönetimindeki 44 BR 558 plakalı Dacia marka otomobil, viraja hızlı girmesi ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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