Malatya'da maske takmayan 56 kişiye ceza

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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde son 2 günde maske takmayan 56 kişiye para cezası kesildi

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında il genelinde son 48 saatte 56 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası kesildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde Covid19 virüsü nedeniyle evde izolasyonda olması gereken 10 kişiye de kurallara uymadıkları için para cezası kesildi.

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