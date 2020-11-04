Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 çalışanda koronavirüs çıktı

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor, ligin 8'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, koronavirüs önlemleri kapsamında test yaptırdı. Testlerde 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dâhilinde başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-04 13:39:15
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