Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya´da toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya´da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette alışveriş yaparken yakalanan Eli Fetin Ülger, yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra çıkarılan Ülger´in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Ülger, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-04 15:42:32
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