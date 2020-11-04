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AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret Dursunlu yeni yapılan yollarla hayat buldu

İHA

AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret Dursunlu yeni yapılan yollarla hayat buldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hekimhan’ın yıllardır hizmet ulaşmamış mahallelerinden olan Dursunlu Mahallesi yolu hem genişletildi hem de asfaltlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilat Başkanları, Dursunlu Muhtarı Murat Karlık ve kalabalık bir heyet yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yıllardır hizmet görmemiş uzak mahalleler bir bir yatırım programına alınıyor. Hekimhan İlçesi Dursunlu Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan yol asfalt ekipleri mahallenin birçok bölgesine ilk kez asfalt götürdü. Dursunlu Mahallesi’nde devam eden çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve daire başkanları yerinde incelediler.
Yıllardır bekledikleri hizmeti şu anda aldıklarını belirten Dursunlu Mahalle Muhtarı Murat Karlık hizmetlerden dolayı yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi hizmeti gerçekten şu anda yaşıyoruz ve tarihte hiç olmayan hizmeti yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a emeği geçen herkese gerek şahsım, gerekse tüm mahalle halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu asfalt Dursunlu’ya hayat verdi. Dursunlu’ya bugüne kadar görmediği bir hizmeti yaşattınız, o yüzden çok mutluyum ben, şahsım adına akşam yastığa başımı koyduğum zaman rahat yatıyorum çünkü çalışıyoruz hep birlikte emeğin karşılığını alıyoruz. Bu faaliyetlerin her yerde devam edeceğine gerek şahsım, gerekse tüm mahallem adına her zaman inancım tamdır. Bu tür faaliyetlerde evini ailesi gerekse bir süre ihmal eden tüm başkanlarımıza, tüm kurum ve kuruluş amirlerimize, daire başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
Hekimhan’da uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise “Hekimhan’da MHP, CHP ve AK Parti İlçe başkanlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Hekimhan tarihinde böyle bir hizmet yok. Belki de 10 yılda almadığı hizmeti bu 34 ay içerisinde aldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yol yapım dairesi için belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz, sadece Hekimhan da değil tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek seneye kadar inşallah Hekimhan’da asfaltsız yol bırakmayacağız” şeklinde konuştu.
Malatya’nın her ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının olduğunu belirten MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici de, “Hizmet demek Selahattin Gürkan demek, adam gibi adam demek. Malatya’nın 13 İlçesinin neresine giderseniz gidin âdeta Büyükşehir Belediyesinin çalışma araçları ile dolu. Hekimhan 30 yıldır hizmete susamış bir ilçemizdi. Hizmet Hekimhan’ın her yerinden var. Hekimhan’ın Karapınar’dan Deliaslan Yurdu’na, Saz’dan Basak’ a kadar ekipler çalışıyor. Hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Hekimhan İlçesine yapılan hizmetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan’da yaptığı konuşmada, “Bu yıl Mayıs ayında başlayan asfalt çalışmaları bugün itibariyle devam ediyor hemen hemen 300 km asfalt yaptık. Saz yolunu ve Selimli yolunu bitirdik. Deliaslan Yurdu güzergâhıyla, Söğüt, Güçlü ve Dereevlerde’ki çalışmaları bitirdik. Ondan sonra Yeşilköy bölgesine geçeceğiz. Bu hizmet bizi çok memnun ediyor. Gerekli olan bu hizmet biraz gecikmişti ama şimdiye nasip oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, emeği geçenlerden Allah razı olsun inşallah kazasız belasız devam edecek hizmetler için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın önderliğinde, ilçesine 300 Km’nin üzerinde yol yapıldığını belirten Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, ”Hizmet her zaman yapılır ama şurada biz AK Parti, CHP ve MHP Partisi olarak hepimiz buradayız. Selahattin Gürkan’ın Başkanlığında Hekimhan Belediyesi bir uyum içeresindedir, hiçbir tarafta ayrım yapmadan bir tek şey için buradayız oda hizmet. Selahattin Başkanımızın önderliğinde bu yıl Hekimhan’a 300 Km’nin üzerinde yol yapılmıştır ki hakikaten bu tarihte daha önce hiç olmamıştır ve biz onla ne kadar gurur duysak azdır. Bizim işimiz hizmet birlik beraberlik, kardeşlik duygusu içerisinde çalışmak. Birlik ve beraberlik çerçevesinde çalışacağız. Çalışmalar Dursunlu Mahallesindeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Genel Sekreter yardımcısı Latif Okyay ise yaptığı açıklamada, “Hekimhan ilçesi Dursunlu Mahallemizdeyiz. Hekimhan İlçe Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımızla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burada artık köy yollarımızı sıcak asfaltla tanıştırıyoruz. Bu büyük bir maliyetli olmasına rağmen gelişmiş hizmetin, modern hizmetin her tarafa ulaşması adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın hedefleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burası Malatya merkeze yaklaşık 90 Km. uzaklıkta. Malatya’daki hizmet kalitemiz ne ise bundan böyle kırsalda yaşayan hemşerilerimiz de aynı kalitede hizmet alacak. Bu çalışmalarımız hem Hekimhan ilçesine hem de Dursunlu Mahallemize hayırlı olsun “ dedi.

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