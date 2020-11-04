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Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

DHA

Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı


MALATYA (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Günedoğru Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Kasım 2020 tarihi saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-04 16:40:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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