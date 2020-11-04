Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı,

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Günedoğru Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Kasım 2020 tarihi saat:16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

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