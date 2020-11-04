Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı

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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yazıhan ilçesi Kömüşhan Mahallesi'nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 Kasım 2020 tarihi saat 12.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.



Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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