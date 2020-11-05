Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'dan sonra kepenklerini kapattı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'da sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Malatya'da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde yapılan denetimlerde kafe ve restoran benzeri işletmelerin 22.00'da kapalı olduğu gözlemlenirken, açık işletmeler için de uyarılarda bulunularak faaliyetlerinin sonlandırılması sağlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.