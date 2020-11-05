Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı Çınar: “Fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı Çınar: “Fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz”

İHA

Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı Çınar: “Fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinin başarıyla uygulanmasında büyük emek sarf eden mahalle muhtarlarını, Gedik Tepesinde yapımı tamamlanan oba çadırında ağırlayarak, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’in de katıldığı programda, Muhtar Dernekleri Başkanları ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelip, Yeşilyurt için fikir alış verişinde bulundu.
Mahalle muhtarlarının gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bir zamanlar atıl vaziyetteyken hayata geçirdiğimiz Gedik Sosyal Tesisleri, Gedik Kültür Merkezi, Namazgah alanı ve park alanlarıyla farklı bir hüviyete kavuşturduğumuz Gedik Tepesinde yapımını tamamladığımız Oba Çadırımızda muhtarlarımızla bir araya gelip, sohbet etmekten, fikir alış verişinde bulunmaktan büyük bir onur duymaktayız” diye konuştu.

“Gayretli çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz”
Mahalle Muhtarlarını her zaman yol arkadaşları olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt eğer bugün her alanda gelişip büyüdüyse, gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, eğitim, tarım, kentsel dönüşüm ve sportif alanlarda yakaladığımız değişim vizyonumuz da muhtarlarımızın çok büyük rolü ve emeği vardır. Muhtarlarımızla birlikte yol yürümekten, ülkemize, şehrimize ve ilçemize hizmet etmekten mutluluk duymaktayız. Muhtarlarımızla aramızda kurduğumuz sağlam diyalog neticesinde güzel hizmetlerimizi sayısını inşallah artıracağız. Çalışmalarımız sırasında bizleri doğru yönlendiren, öneri ve tespitleriyle yatırımlarımızın daha faydalı olmasını muhtarlarımızla sürekli bir aradayız, gönül gönüleyiz, bu tür güzel buluşmalardan çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Muhtarlık Müdürlüğünü bölgemizde ilk kuran yerel yönetim olarak ilk günkü heyecanımızı ve enerjik halimizi muhafaza ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin sorunlarının tespit edilip, doğru çözüm metotlarıyla giderilmesi noktasında ortaya koyduğumuz bu birliktelik tablomuzdan bizler mutlu oluyoruz, bu dayanışma ruhumuz inşallah daha güzel hizmetlerin yine kapısını aralayacaktır. Ulaşım ağımızın daha akıcı hale gelmesinden yeni imar yollarını açmaya, tarihi kimliğimizin muhafaza edilip korunmasından tarımsal hizmetlere, sosyal yardımlardan çevre hizmetlerine, temizlikten sportif hizmetlere, kaldırım yenilemeden park ve bahçe işlerine kadar çok farklı alanlarda çalışırken, siz değerli muhtarlarımızın deneyimlerden sürekli istifade ediyoruz, çalışmalarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemizden 30’un üzerindeki bugün itibariyle gerçeğe dönüştürdük, bu başarılı süreçte muhtarlarımızın çok büyük desteğini gördük. Depremler, pandemi salgını ve dünya genelindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok zor bir süreçten geçmekteyiz ancak tüm bunlara rağmen bizler çalışmaya, yeni projeler üretmeye, hızımı kesmeden kentimizin ve ilçemizin gelişimine katkı sunacak yatırımları gerçeğe dönüştürmeye hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a misafirperverliği için teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise "Oba Çadırında hem bizleri hem de değerli muhtarlarımızı ağırlayarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz gerçekten çok güzel hizmetlerin altına imza atıyor. Başkanımız ve ekipleri bu anlamda büyük bir özveriyle çalışıyorlar, daha güzel hizmetler yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Belediyemiz ve Muhtarlarımızla birlikte Yeşilyurt’umuzda çok güzel bir yönetim mekanizması olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Muhtarlarımızın gerek Kaymakamlığımız gerekse de Belediyemizle olan güzel iletişimleri ve çalışma yöntemleri takdir şayandır. Son dönemlerde Malatya’da yaşanan depremler ve halen devam eden pandemi salgını gibi olağanüstü süreçte fedakarca görevini yerine getiren muhtarlarımızı tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

“Başkanımızın ve ekiplerinin hizmetlerinden memnunuz”
Toplantıya katılan Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları da, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade edip, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Konuşmalardan sonra Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleri, muhtarlara takdim edildi.
Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen programa Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutan Vekili Cem Çanaklı, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Vekili Hüseyin Başıbüyük, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Aliseydi Yücekaya ve Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Akdaş’ın yanı sıra mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir'de "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" kampanyası
YEREL HABERLER Doğanşehir'de "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" ...
Okullarda korona denetimi
YEREL HABERLER Okullarda korona denetimi
Malatya’da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Malatya’da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 ...
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
YEREL HABERLER Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
Malatya´da iş yerlerine gece denetimi
YEREL HABERLER Malatya´da iş yerlerine gece denetimi
Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya’da olmaktan mutlu Cueva: "Burada şampiyon yaşamak istiyorum"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Cueva, ...
Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu
YEREL HABERLER Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu
Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor
Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı ...
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
MTÜ’den İzmir’e deprem desteği
YEREL HABERLER MTÜ’den İzmir’e deprem desteği
Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya´da ...
AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret Dursunlu yeni yapılan yollarla hayat buldu
YEREL HABERLER AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ...
Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi
YEREL HABERLER Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi
Fabrika gibi eğitim merkezi
YEREL HABERLER Fabrika gibi eğitim merkezi
Malatya’da vatandaşlara deprem eğitimi
YEREL HABERLER Malatya’da vatandaşlara deprem eğitimi
Güder, Hanımeli Pazarı’nı gezerek alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Güder, Hanımeli Pazarı’nı gezerek alışveriş yaptı
Yeni Malatyaspor’da 3 pozitif vaka daha
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 3 pozitif vaka daha
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 çalışanda koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 çalışanda ...
Malatya'da maske takmayan 56 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya'da maske takmayan 56 kişiye ceza
33 saatlik güvenlik kamerası izlenince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 33 saatlik güvenlik kamerası izlenince yakayı ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X