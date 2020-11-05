Covid-19’un gölgesinde yangın tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19’un gölgesinde yangın tatbikatı

İHA

Covid-19’un gölgesinde yangın tatbikatı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afet planı masa başı tatbikatı yapıldı.
Hastane Konferans Salonunda düzenlenen program, İzmir Depremi başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybeden afetzedeler için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra hastane yangınları konusunda örnek haberler izlendi. Tatbikatın açılışında konuşan Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan, tatbikatın sadece hafızalarda güzel bir anı kalması temennisiyle şunları kaydetti: “Son zamanlarda deprem, yangın, sel ve pandemi başta olmak üzere ülkemizi tehdit eden afetler peş peşe cereyan etmektedir. Ayrıca Covid19 salgınının da henüz tedavisi bulunamamış olup her kademede insanımıza hızla bulaşarak yayılmaktadır. Bu tehlikelerin tehditlerin arasında biz sağlık çalışanları sağlık hizmetini kesintisiz, amasız, fakatsız ve her türlü fedakarlıkla yürütmek zorundayız. Her an göreve hazır ve donanımlı olmalıyız.”
Aycan, bu yılki tatbikatın Covid19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye riayet etmek, salgının yayılmasını önlemek temel amacı ile saha tatbikatı yerine masa başı tatbikatı icra edildiğini belirtti.
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanvekili Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Aktaş ise konuşmasında hastanelerin afet yönetimi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirip, “Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.
Aktaş, hastanelerde sunulan hizmetin hayati öneme sahip olduğunu, herhangi bir işkolundaki hizmet ile karşılaştırılamayacağına parmak basıp, “Günlük yaşamda en ufak akasmaların bile büyük sıkıntı oluşturduğu sağlık hizmetlerine, afet dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de gelen afetzede ve yaralıların artan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
Bu çerçevede her yıl planlanan tatbikatları yapılmakta ve hastanemizin imkân ve kabiliyetleri değerlendirilmekte, personelimiz bilgilendirilmektedir. Afet ve felaketlerin sadece tatbikatlarda kalması temennisiyle tatbikatı düzenleyen arkadaşları tebrik ederim” şeklinde konuştu.
Covid19 konusunda bilgilendirme yapan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Çağaşar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değindi. Çağaşar, “Kurallara uyulduğu ve herkesin vicdani sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde salgının önüne geçeriz. Her şeyden önemlisi bireylerin kendilerini düşünmemesi, yakınlarını ve sevdiklerini de düşünerek kurallara uyumaları gerekmektedir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızı korumalıyız” dedi.
UMKE görevlisi Ramazan Kaya da, tatbikat senaryoları hakkında bilgi vermesinin ardından, kırmızı kod verilerek yangın durumuna geçidi.
Hastane Afet Planı birinci seviyede aktive edilerek mor kod, hastaların tahliyeleri için ise sarı kod verildi. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte yeşil kod verilerek afet durumu sonlandırıldı.
Tatbikat senaryo özeti şöyle belirtildi: “ Bugün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Kat Covid 19 Servisinde hasta odasında bulunan hasta refakatçisi cep telefonunu şarja takarak refakatçi koltuğunun üzerine bıraktı. Koltukta bir litrelik şişede el dezenfektanı da bulunmaktadır. Bir müddet sonra telefon yanmaya başlayarak el dezenfektanını da tutuşturup aniden bir yangın çıkmasına sebep oldu. Yangını ilk gören hemşire derhal hastayı yatağı ile birlikte dışarı çıkararak oksijen tüpü ile takviye edildi. Yangını hastanenin kırmızı kod Telefonu olan (4444) numarasına bildirildi. Anons ile duyuruyu alan ilgili personel Başhekimi bilgilendirildi. Alan Sorumlusu Başteknisyen ile Güvenlik Amiri olay mahallinden başhekimi bilgilendirdi. Başhekim de Olay Yönetim Ekibinin toplanmasını belirtti. Yangının büyümesi nedeni ile mor Kod ilan edilerek HAP planını aktive etti. Ardından hastaların tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek sarı kod ilan edilerek servisin tahliyesine karar verildi. Tüm bunlar telsiz konuşmaları ardından anons sisteminde duyuruldu. İtfaiyenin gelmesi ile yapılan müdahaleler ile yangın söndürüldü. Hastalar tahliye edildi. Durum normale döndü. Yeşil kod verilerek HAP planı sonlandırıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder engellilere olan çay ve kahve sözünü tuttu Başkan Güder, özel gereksinimli çocuklarla çay ve kahve içti
YEREL HABERLER Başkan Güder engellilere olan çay ve kahve sözünü ...
Yeşilyurt'tan İzmir'e 10 ton gıda ve 500 battaniye desteği Çınar: “Yeşilyurt’tan İzmirli kardeşlerimize Sevgi Kervanı”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'tan İzmir'e 10 ton gıda ve 500 battaniye ...
Sebze yüklü tır şarampole devrildi
YEREL HABERLER Sebze yüklü tır şarampole devrildi
Malatya’daki PÖH’ler Barış Pınarı Harekat bölgesine uğurlandı
YEREL HABERLER Malatya’daki PÖH’ler Barış Pınarı Harekat bölgesine ...
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı Çınar: “Fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ...
Doğanşehir'de "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" kampanyası
YEREL HABERLER Doğanşehir'de "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" ...
Okullarda korona denetimi
YEREL HABERLER Okullarda korona denetimi
Malatya’da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Malatya’da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 ...
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
YEREL HABERLER Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı
Malatya´da iş yerlerine gece denetimi
YEREL HABERLER Malatya´da iş yerlerine gece denetimi
Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya’da olmaktan mutlu Cueva: "Burada şampiyon yaşamak istiyorum"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Cueva, ...
Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu
YEREL HABERLER Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu
Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor
Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı ...
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
MTÜ’den İzmir’e deprem desteği
YEREL HABERLER MTÜ’den İzmir’e deprem desteği
Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya´da ...
AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret Dursunlu yeni yapılan yollarla hayat buldu
YEREL HABERLER AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ...
Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi
YEREL HABERLER Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi
Fabrika gibi eğitim merkezi
YEREL HABERLER Fabrika gibi eğitim merkezi
Malatya’da vatandaşlara deprem eğitimi
YEREL HABERLER Malatya’da vatandaşlara deprem eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X