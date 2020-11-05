Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor: 2-0

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Ayberk Demirbaş

YENİ MALATYASPOR: Herrera Erşan (Dk.74 Semih), Murat, Hadebe, Bülent, Acquah, Zuqui (Dk.45 Berk), Olcay (Dk.45 Ahmet), Lukoki, Mustafa (Dk.74 Adem), Umut (Jetmir Dk 45)

ARTVİN HOPASPOR: Murat Yunus Emre, Güray, Mertcan (Dk.45 Berkay), Furkan (Dk.72 Mehmet), Doğukan, Doğan (Dk.87 Hüseyin Durak), Oğuzhan (Dk.86 Hüseyin Can), Yücel, Tugay (Dk.88 Ufuk), Eray

GOL: Dk.65 Acquah, Dk.79 Jetmir (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Yücel (Artvin Hopaspor)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında sahasında Misli.com TFF 3'üncü Lig takımlarından Artvin Hopaspor'u konuk etti. Yeni Malatayaspor, Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında oynandı.

13'üncü dakika da sağ kanatta Lukoki'nin kale içine yaptığı ortada Olcay topa dokunamayarak mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

25'inci dakikada Yunus Emre, kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda kaleci topu kurtararak auta çeldi.

32'nci dakikada Bülent Cevahir'in kullandığı serbest vuruşta ortaya yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda Acquah'ın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu: 1-0.

79'uncu dakikada Adem Büyük´ün pasıyla topla buluşan Jetmir'in sol ayakla çektiği şut kalecinin sonundan filelerle buluştu: 2-0.

85'inci dakikada Ahmed'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Murat gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada Adem'in sol kanada bıraktığı topla buluşan Acquah, mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-05 21:16:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.