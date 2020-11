Malatya Teknokent’e kadın girişimcilik ödülü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) yönetiminde ve iştirakinde bulunduğu Malatya Teknokent Pusula Ön Kuluçka Merkezi (ÖKM) kadın girişimcisi Merve Atalay’ın "Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi" projesi İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı’nda en başarılı ilk 5 proje arasına girerek ödül aldı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı sona erdi. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlanan kamp bir ay sürdü.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetiminde ve iştirakinde bulunduğu Malatya Teknokent’te kurulan ve kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Pusula Ön Kuluçka Merkezi (ÖKM) kadın girişimcisi Merve Atalay da düzenlenen kampa katıldı. "Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi" başlıklı projesi ile 285 proje arasından ilk 30’a kalma başarısı gösteren Atalay, devam eden 3 haftalık eğitim sonrasında büyük bir başarıya imza atarak destek kazanan ilk 5 proje arasına girdi.

İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı ödül töreni bu yıl pandemi nedeni ile online olarak düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödül töreninde birer konuşma yaptılar. Ayrıca ödül töreninde BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 5 proje sahiplerine 25 Bin TL proje destek ödülü verildi.



"Kadınların inovasyonda öne çıkmasını önemsiyoruz”

Ödül alan girişimci Merve Atalay’ı tebrik eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda İnsana yatırım, inovasyonu teşvik ve nüfus dinamiklerini en iyi şekilde yönetme görüyoruz. Malatya TSO olarak ülkemizin dinamik ve genç nüfusuyla büyük bir potansiyeli olduğunu ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı sistemin daha üst seviyesini uygulayabilir olduğuna inanıyoruz. Kadınların her alanda güçlenmesi, girişimcilik ve inovasyon kapasitelerinin artırılması çok önemli. Bu alanda iştirakinde yer aldığımız Malatya Teknoken’in önemli bir yeri var. Her konuda destek verdiğimiz Teknokent Ön Kuluçka Merkezinden Merve Atalay’ın projesinin ödül alması bizleri de memnun etmiştir. Atalay’ı ve projede yer alan arkadaşlarını tebrik ediyorum. Malatya Teknokent’in birçok alanda başarılı çalışmalara imza atacağını umut ediyoruz” dedi.



Teknokente teşekkür

Katıldığı kampı ve ödül alan projesini değerlendiren Atalay, “Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi projesi ile çöpe atılmak üzere olan gıdalardan doğada çözünüp toprağa karışan ve toprağa zarar vermeyen biyoplastik üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda bize her türlü desteği sağlayan Malatya Teknokent Ön Kuluçka Merkezidir. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olan Teknokente ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz geleceğin ekolojik ve teknolojik kentleri olan Greencities start up’ı olmayı amaçladık. Hedefimiz çöpe atılan gıda miktarını azaltmak, atık gıdayı katma değerli ürüne dönüştürerek döngüsel ekonomi modeli geliştirmektir. Geri dönüşüm çatısı altında üründen biyoplastik malzeme üretip atıl kısmından ise 2. ürün olarak kompost gübre üretmeyi amaçlıyoruz. Dünyada üretimi yapılan biyoplastik malzemeler gıda kaynakları kullanılarak elde edilmektedir. Çoğu üretici az gelişmiş ülkelerdeki mısır tarlalarına ekim yaptırıp, mısır nişastasından üretim yapmaktadır. Bu da gıda kaynaklarını gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakırken, biz gıda kaynaklarını koruyup atık gıdanın değerlendirilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

