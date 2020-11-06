Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı çalışmalarını tamamladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağlayıp, Kasım ayı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün ‘ 2020/2409 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Afet riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında ki kanun kapsamında riskli alan ilan edilen Turgut Özal ( Çilesiz) Mahallesinde hak sahipliği tespiti ve uzlaşma sürecinde belediye ile uzlaşmaktan imtina eden hisselerin satışına dair’ teklifini görüşüp oy birliğiyle kabul etti.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerinin depreme dayanıklı ve sağlıklı alanlara sahip olmasına çok büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizde son yıllarda yaşanan deprem felaketlerinde ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. 24 Ocak ElazığMalatya Depremi ve ardından İzmir’de yaşanan depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, ayrıca şu anda hastanelerimizde tedavi gören yaralılarımız var. Deprem gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına Yeşilyurt Belediyesi olarak çok hassas ve duyarlı bir hizmet anlayışına sahibiz. Vatandaşlarımızın sağlığından asla taviz vermedik, vermeyiz de. Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam alanlarının depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli olabilmesi adına yapı stoklarımızın düzenlenmesi, yeni yaşam alanlarının daha güvenli ve sağlıklı olabilmesine büyük bir ayrıcalık gösteriyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde TOKİ ile birlikte yaptığımız Kentsel Dönüşüm Projemizden sonra geçtiğimiz Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı Turgut Özal Mahallesinde 1,52 Ha’lık alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesini ise belediyemizin gücü ve imkânlarıyla yapacağız. Şehrimizin de birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür dayanıklı ve sağlam yapılaşmaları içerisine alan Kentsel Dönüşüm Projelerimizi hayata geçirmek içinde ciddi adımlar atıyoruz. Projeyi gerçeğe dönüştürmek içinde mahalle sakinlerimizle çok faydalı görüşmeler yaptık, yüzde 98 seviyesinde anlaşma sağladık, bu çok ciddi başarıdır. Riskli Alanlarda 6306 Sayılı Kanun Kapsamında 2/3 oranında uzlaşma sağlanması halinde kalan kısmın diğer hak sahiplerine satışına ilişkin Meclis kararı gerekiyordu. Meclisimizde oy birliğiyle kabul etmesi neticesinde açık artırma usulüyle çözüme kavuşmayan hisselerin satışını diğer hak sahiplerine yapacağız. Kentsel dönüşüm zor ve sıkıntılı bir süreçtir, yaklaşık 2 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Burası Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi, bizlerde Nisan ayından bugüne kadar uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor, kanunlar ne diyorsa onları yerine getirdik, kanun kapsamında hak sahipliği uzlaşma süreçleri tamamlanmış ve uzlaşma sağlanmayan diğer maliklere ilişkin yasal süreç takip edilmiştir. Bizler tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini alarak bu projeyi gerçeğe dönüştüreceğiz. Uzlaşma sağlanamayan yüzde bir veya yüzde iki hisse içinde oradaki binaları kaderine terk etme şansımız yoktur. Depremlerin ve artçı sarsıntıların çok olduğu bir dönemdeyiz, çok ciddi kayıplar verdik, yüreğimiz yandı. Projemiz tamamlandığı zaman; sağlam ve kaliteli binalarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla çok farklı bir Turgut Özal Mahallesi ortaya çıkacaktır. Kentimizin içerisinde sıkışık bölgelerde bulunup, sosyal yaşam ve mimari dokuya yakışmayan şartlara sahip bu tür alanların dönüşümünü sağlayarak depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını artıracağız” diye konuştu.

Özal (Cihadiye) Mahallesinde bulunan Rezerv Yapı Alanı içerisinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait taşınmazların satışına dair alınan 07/07/2020 tarih ve 182 sayılı Meclis kararının revizesi talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki imar maddeleri ve bazı teklifleri, ilgili komisyonların raporu doğrultusunda Aralık Ayı toplantısında görüşmek üzere ertelenmesini kabul etti.

Aralık ayı toplantısı 1 Aralık’ta

Kasım Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantısını 1 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

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