Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarma ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve örgütte 'abi' olarak adlandırıldığı tespit edilen şüpheliye yönelik Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskında gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-06 17:35:34
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