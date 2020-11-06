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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden vergi uyarısı

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden vergi uyarısı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilanreklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını ve ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için 30 Kasım’da ödemelerin sona ereceğini hatırlattı.
Battalgazi Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilanreklam vergilerinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı. Battalgazi Belediyesi, vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için ödemelerin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyardı. Vatandaşların hafta içi saat: 09.0017.30 arasında Battalgazi Belediye hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Öte yandan, mükelleflerin mağdur olmaması adına 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü de ödeme noktaları açık olacak.
Vatandaşlar vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ ebelediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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